Зеленский подтвердил удары по НПЗ в Татарстане, Перми и Рязани

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский подтвердил в понедельник, 7 сентября, поражение ряда вражеских целей на территории России и в акватории Чёрного моря. Силы обороны успешно атаковали российские НПЗ в трех регионах и уничтожили место хранения ударных беспилотников в Курской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства.

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Зеленский заявил об успешной атаке на Россию

Силы обороны Украины нанесли новые точные удары по объектам российской военной и экономической инфраструктуры. Операции охватили не только территорию самого государства-агрессора, но и акваторию Чёрного моря.

В то же время в Курской области украинское оружие достигло места, которое российская армия использовала для хранения и запусков своих ударных беспилотников. Массированной атаке подвергся и нефтеперерабатывающий сектор РФ.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам сразу в нескольких областях: Пермском крае, Татарстане и на территории Рязанской области.

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"Наши воины продолжают достойно отвечать на российские удары по Украине", — подчеркнул глава государства.

Ранее Новини.LIVE уже сообщали, что в ночь на 6 сентября под Ростовом-на-Дону раздавались мощные взрывы. Регион атаковали беспилотники. Мэрия поспешила заявить о сбивании всех целей средствами ПВО, однако реальные масштабы ущерба и наличие пострадавших гражданских лиц в отчетах умолчали.

В то же время окончательно подтвердились последствия августовской операции против российской нефтепереработки. Недавно в Генштабе ВСУ окончательно подтвердили, что завод "Лукойла" в городе Кстово под Нижним Новгородом полностью уничтожен. Полученные разрушения оказались настолько серьезными, что гигантское предприятие было вынуждено полностью остановить установки.