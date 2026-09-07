Зеленський підтвердив удари по НПЗ у Татарстані, Пермі та Рязані

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підтвердив у понеділок, 7 вересня, ураження низки ворожих цілей на території Росії та в акваторії Чорного моря. Сили оборони успішно атакували російські НПЗ у трьох регіонах і знищили місце зберігання ударних безпілотників у Курській області.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву глави держави.

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Зеленський заявив про успішну атаку по Росії

Сили оборони України завдали нових точних ударів по об'єктах російської військової та економічної інфраструктури. Операції охопили не лише територію самої держави-агресора, а й акваторію Чорного моря.

Водночас у Курському регіоні українська зброя дістала до місця, яке російська армія використовувала для зберігання та пусків своїх ударних безпілотників. Масованої атаки зазнала і нафтопереробна галузь РФ.

Також українські воїни вдарили по нафтопереробних заводах одразу в кількох областях: Пермському краї, Татарстані та на території Рязанського регіону.

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"Наші воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні", — підкреслив глава держави.

Раніше Новини.LIVE уже повідомляли, що у ніч проти 6 вересня під Ростовом-на-Дону лунали потужні вибухи. Регіон атакували безпілотники. Мерія поспішила заявити про збиття всіх цілей засобами ППО, проте реальні масштаби шкоди та наявність постраждалих цивільних у звітах замовчали.

Водночас остаточно підтвердилися наслідки серпневої операції проти російської нафтопереробки. Нещодавно в Генштабі ЗСУ остаточно підтвердили, що завод "Лукойлу" в місті Кстово під Нижнім Новгородом повністю знищене. Отримані руйнування виявилися настільки важкими, що гігантське підприємство було змушене повністю заглушити установки.