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Головна Новини дня Дрони атакували Ростов-на-Дону: спалахнула пожежа, є руйнування

Дрони атакували Ростов-на-Дону: спалахнула пожежа, є руйнування

Ua ru
6 вересня 2026 08:04
Атака дронів на Ростов у Росії: спалахнула пожежа
Пожежа у Росії в результаті атаки БпЛА. Фото: кадр з відео

У ніч проти 6 вересня безпілотники атакували Ростов-на-Дону у Росії. У місті зафіксували пожежу, вибухи та пошкодження багатоквартирного будинку. Водночас мер повідомив про роботу ППО, але офіційно про пошкодження та постраждалих не повідомлялося.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про атаку БпЛА на Ростов-на-Дону 6 вересня

За даними моніторингових Telegram-каналів та російських пабліків, під атакою опинилися Ростов-на-Дону та Батайськ у Ростовській області РФ. Місцеві жителі публікували фото та відео, на яких видно роботу протиповітряної оборони, а також чути вибухи.

Читачі повідомляли, що над Ростовом-на-Дону дрони кружляли понад чотири години. За їхніми словами, у місті також було чути вибухи та дзижчання вертольота.

На кадрах очевидця видно пошкоджений багатоквартирний будинок. У квартирах на кількох поверхах, зокрема, зміщені віконні рами.

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Крім того, очевидці зафіксували на фото та відео пожежу в Ростові після атаки безпілотників. За повідомленнями моніторингових каналів, у Батайську також працювала місцева ППО, а в регіоні було чути вибухи.

Вранці мер Ростова-на-Дону Олександр Скрябін повідомив про роботу сил протиповітряної оборони. Водночас офіційних повідомлень про пошкодження та постраждалих унаслідок атаки не надходило.

Новини.LIVE інформували, що 4 вересня Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів РФ. Серед них — радіолокаційна станція, комплекс РЕБ і ретранслятор MESH-мережі у Брянській області. Також українські військові уразили ремонтну базу окупантів у Сокологірську Луганської області.

Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України 1 вересня уразили російську РЛС "Каста-2Е2" вартістю близько 60 мільйонів доларів. Безпілотники влучили в антену та апаратну частину комплексу в районі тимчасово окупованого Вишневого Запорізької області. Знищення станції суттєво послабило протиповітряну оборону окупантів на цій ділянці фронту.

дрони Росія атака втрати окупантів Ростов удари по РФ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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