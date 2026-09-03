Сили оборони знищили російську РЛС "Каста" за 60 мільйонів доларів

Російська радіолокаційна станція "Каста-2Е2". Фото: росЗМІ

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішне ураження рідкісної російської радіолокаційної станції "Каста-2Е2" вартістю близько 60 мільйонів доларів. Українські військові завдали точного удару за допомогою безпілотних літальних апаратів по позиціях окупантів у Запорізькій області. Завдяки цій успішній операції Силам оборони вдалося суттєво послабити протиповітряну оборону загарбників на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

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Деталі операції

Удар по ворожому об'єкту відбувся 1 вересня в районі тимчасово окупованого населеного пункту Вишневе Запорізької області. Військові зазначають, що засоби об'єктивного контролю чітко зафіксували прямі влучання безпілотників безпосередньо в антену, а також в апаратну частину дороговартісного комплексу.

Повідомлення про ураження. Фото: Генштаб ЗСУ

Ця спецтехніка використовувалася росіянами для виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет і БпЛА з подальшою передачею координат на свої системи ППО.

Значення ліквідації станції для лінії фронту

Знищення подібних комплексів є пріоритетним завданням для наших підрозділів. Без цієї РЛС російські зенітно-ракетні комплекси у Запорізькій області фактично залишаються "сліпими" і не можуть ефективно відстежувати українські засоби ураження.

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Як писали Новини.LIVE раніше, Сили оборони України 31 серпня уразили низку військових цілей російських окупантів. Серед них — радіолокаційна станція, командно-штабна машина зенітного ракетного комплексу С-400, вузол зв’язку, пункт управління БпЛА та склади.

Також ми повідомляли, що ГУР та Сили оборони уразили стратегічний нафтовий комплекс РФ в Усть-Лузі Ленінградській області. Там розташовані великі промислові та перевалочні комплекси, зокрема, компаній "Новатек" та "Єврохім".