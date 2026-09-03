Силы обороны уничтожили российскую РЛС "Каста" за 60 млн долларов

Российская радиолокационная станция "Каста-2Е2". Фото: росСМИ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил успешное поражение редкой российской радиолокационной станции "Каста-2Е2" стоимостью около 60 миллионов долларов. Украинские военные нанесли точный удар с помощью беспилотных летательных аппаратов по позициям оккупантов в Запорожской области. Благодаря этой успешной операции Силам обороны удалось существенно ослабить противовоздушную оборону захватчиков на этом участке фронта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

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Детали операции

Удар по вражескому объекту был нанесен 1 сентября в районе временно оккупированного населенного пункта Вишневое Запорожской области. Военные отмечают, что средства объективного контроля четко зафиксировали прямые попадания беспилотников непосредственно в антенну, а также в аппаратную часть дорогостоящего комплекса.

Сообщение о поражении. Фото: Генштаб ВСУ

Эта спецтехника использовалась россиянами для обнаружения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА с последующей передачей координат на свои системы ПВО.

Значение ликвидации станции для линии фронта

Уничтожение подобных комплексов является приоритетной задачей для наших подразделений. Без этой РЛС российские зенитно-ракетные комплексы в Запорожской области фактически остаются слепыми и не могут эффективно отслеживать украинские средства поражения.

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Командование подчеркивает, что систематическая охота на технологические ресурсы врага в тылу будет продолжаться и в дальнейшем для обеспечения успешного продвижения пехоты.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 31 августа Силы обороны Украины поразили ряд военных целей российских оккупантов. Среди них — радиолокационная станция, командно-штабная машина зенитного ракетного комплекса С-400, узел связи, пункт управления БПЛА и склады.

Также мы сообщали, что ГУР и Силы обороны нанесли удар по стратегическому нефтяному комплексу РФ в Усть-Луге Ленинградской области. Там расположены крупные промышленные и перевалочные комплексы, в частности, компаний «Новатэк» и «Еврохим».