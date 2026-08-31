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Головна Новини дня Сили оборони уразили РЛС, С-400 та склади росіян: результати від Генштабу

Сили оборони уразили РЛС, С-400 та склади росіян: результати від Генштабу

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31 серпня 2026 16:48
ЗСУ уразили РЛС, С-400 та склади військ РФ: інформація від Генштабу
Військовий стріляє з гаубиці. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України протягом минулої доби та в ніч на 31 серпня уразили низку військових цілей російських окупантів. Серед них — радіолокаційна станція, командно-штабна машина зенітного ракетного комплексу С-400, вузол зв’язку, пункт управління БпЛА та склади.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Які об’єкти уразили

Українські військові уразили радіолокаційну станцію росіян у Деснянському Брянської області РФ.

Також у районі Плоскобукреївки Брянської області уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Крім того, Сили оборони завдали ураження:

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  • вузлу зв’язку російського підрозділу у Зімовному Бєлгородської області РФ;
  • пункту управління БпЛА противника в районі Гуляйполя Запорізької області;
  • складу матеріально-технічних засобів у Кир-Байларі на тимчасово окупованій території Криму;
  • складу у Верхньокам’янці Луганської області;
  • складу в Попово-Лежачах Курської області РФ.

Ступінь завданих російським військам збитків наразі уточнюється. У Силах оборони наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триває.

По яких військових цілях РФ завдавали ударів раніше

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 30 серпня Сили оборони України уразили Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ. Після атаки на території підприємства виникла пожежа, а масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Також Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 28 серпня українські військові уразили НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області та стратегічний ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі. За даними президента Володимира Зеленського, саме такі літаки російська армія використовує для ракетних ударів по Україні.

ЗСУ Генштаб ЗСУ атака втрати окупантів Сили оборони України
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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