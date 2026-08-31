ВСУ нанесли удары по РЛС, С-400 и складам войск РФ: информация от Генштаба

Силы обороны нанесли удар по РЛС и складам РФ: результаты от Генштаба ВСУ
Силы обороны Украины за последние сутки и в ночь на 31 августа нанесли удары по ряду военных целей российских оккупантов. Среди них — радиолокационная станция, командно-штабная машина зенитного ракетного комплекса С-400, узел связи, пункт управления БПЛА и склады.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Новини.LIVE.
Какие объекты были поражены
Украинские военные поразили радиолокационную станцию россиян в Деснянском районе Брянской области РФ.
Также в районе Плоскобукреевки Брянской области поражена командно-штабная машина из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Кроме того, Силы обороны нанесли удар по:
- узлу связи российского подразделения в Зимнем Белгородской области РФ;
- пункту управления БПЛА противника в районе Гуляйполя Запорожской области;
- складу материально-технических средств в Кир-Байларе на временно оккупированной территории Крыма;
- складу в Верхнекаменке Луганской области;
- складу в Попово-Лежачах Курской области РФ.
Масштаб ущерба, нанесенного российским войскам, в настоящее время уточняется. В Силах обороны подчеркнули, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.
По каким военным целям РФ наносили удары ранее
Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 30 августа Силы обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области РФ. После атаки на территории предприятия возник пожар, а масштабы повреждений в настоящее время уточняются.
Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 28 августа украинские военные нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области и стратегическому ракетоносцу Ту-95МС в Энгельсе. По данным президента Владимира Зеленского, именно такие самолеты российская армия использует для ракетных ударов по Украине.