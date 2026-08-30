Удары по РФ: Силы обороны нанесли удары по НПЗ и военным объектам

Атака на российский НПЗ. Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 30 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских войск и топливной инфраструктуры. В частности, в городе Кириши Ленинградской области был поражен Киришский нефтеперерабатывающий завод. После атаки на территории предприятия возник пожар.

Об этом сообщает Генштаб, передает Новини.LIVE.

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Пострадал Киришский нефтеперерабатывающий завод

Киришский НПЗ, известный как "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом России и крупнейшим на Северо-Западе страны. Предприятие способно перерабатывать около 20 млн тонн нефти в год и производит, в частности, моторное, дизельное и авиационное топливо. Завод также участвует в обеспечении потребностей российских войск.

Еще один удар пришелся на Миллерово в Ростовской области. Там Силы обороны поразили объект, который использовался для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. На территории объекта после поражения зафиксировали пожар.

Кроме того, украинские военные поразили аэродром "Ейск" в Краснодарском крае. После удара на территории военного объекта также возник пожар.

В настоящее время масштабы повреждений и ущерб уточняются. Силы обороны Украины продолжают операции по уничтожению важных объектов противника.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины продолжают наносить дальнобойные удары по военным и инфраструктурным объектам России. Президент также отметил, что Украина передает партнерам информацию о российских схемах обхода санкций и призвал ужесточать ограничения в отношении военной инфраструктуры РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области. После атаки на территории предприятия возник пожар.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 августа и в ночь на 25 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. Среди них — комплексы радиоэлектронной борьбы, станция подавления спутниковой связи и склады противника. Также подтверждено повреждение истребителя МиГ-29 на российском аэродроме "Миллерово".