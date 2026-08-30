Удари по РФ: Сили оборони уразили НПЗ та військові об’єкти

Атака на російський НПЗ. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч проти 30 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських військ та паливної інфраструктури. Зокрема, у місті Кіриші Ленінградської області було уражено Кіришський нафтопереробний завод. Після атаки на території підприємства виникло займання.

Про це інформує Генштаб, передає Новини.LIVE.

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Уражено Кіришський нафтопереробний завод

Кіришський НПЗ, відомий як "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), є другим за потужністю нафтопереробним заводом Росії та найбільшим на Північному Заході країни. Підприємство здатне переробляти близько 20 млн тонн нафти на рік і виробляє, зокрема, моторне, дизельне та авіаційне паливо. Завод також залучений до забезпечення потреб російських військ.

Ще один удар припав на Міллерово Ростовської області. Там Сили оборони уразили об’єкт, який використовувався для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На території об’єкта після ураження зафіксували пожежу.

Крім того, українські військові уразили аеродром "Єйськ" у Краснодарському краї. Після удару на території військового об’єкта також виникла пожежа.

Наразі масштаби пошкоджень та збитки уточнюються. Сили оборони України продовжують операції зі знищення важливих об’єктів противника.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони України продовжують завдавати далекобійних ударів по військових та інфраструктурних об’єктах Росії. Президент також зазначив, що Україна передає партнерам інформацію про російські схеми обходу санкцій та закликав посилювати обмеження проти військової інфраструктури РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 28 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області. Після атаки на території підприємства виникла пожежа.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 серпня та в ніч проти 25 серпня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Серед них — комплекси радіоелектронної боротьби, станція подавлення супутникового зв’язку та склади противника. Також підтверджено пошкодження винищувача МіГ-29 на російському аеродромі "Міллерово".