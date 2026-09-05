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Головна Новини дня Комплекс РЕБ і ретранслятор: ЗСУ уразили важливі об'єкти РФ

Комплекс РЕБ і ретранслятор: ЗСУ уразили важливі об'єкти РФ

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5 вересня 2026 14:58
ЗСУ уразили РЛС, комплекс РЕБ і ретранслятор росіян
Українські військові атакують цілі РФ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Підрозділи Сил оборони України 4 вересня уразили низку військових цілей противника. Серед них — радіолокаційна станція, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор MESH-мережі. Також українські військові уразили ремонтну базу підрозділу окупантів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України у суботу, 5 вересня.

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Які об'єкти росіян уразили ЗСУ

У п'ятницю, 4 вересня 2026 року, підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.

Зокрема, у Картушині Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію противника.

Також у Брянській області, в районі Погара, уражено комплекс радіоелектронної боротьби, а у Злинці — ретранслятор MESH-мережі РФ.

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Крім того, у Сокологірську Луганської області уражено ремонтну базу підрозділу окупантів.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що ступінь завданих збитків уточнюється. Водночас робота по військових цілях російських окупантів триває.

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Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 4 вересня 2026 року після додаткової перевірки Генштаб ЗСУ підтвердив зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості РФ. Йдеться про "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово та комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці. На підприємствах були уражені важливі об’єкти інфраструктури, зокрема трубопроводи, установка первинної переробки газового конденсату та колони гідрокрекінгу.

Новини.LIVE також писали, що 3 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російської РЛС "Каста-2Е2" вартістю близько 60 мільйонів доларів. Удар безпілотниками завдали 1 вересня в районі тимчасово окупованого Вишневого Запорізької області, зафіксувавши прямі влучання в антену та апаратну. РЛС використовували для виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет і БпЛА та передачі координат російським системам ППО.

ЗСУ війна в Україні ситуація на фронті втрати окупантів Сили оборони України удари по РФ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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