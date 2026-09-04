ЗСУ зупинили роботу двох великих нафтопереробних підприємств у Росії

Вибух в Росії. Фото: росЗМІ

Українські воїни зупинили роботу двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" та "НОВАТЭК-Усть-Луга".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Зупинка двох підприємств нафтопереробної промисловості РФ

Після опрацювання додаткової інформації підтверджено, що внаслідок ураження 26 серпня було зупинено роботу нафтопереробного заводу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", розташованого в Кстово Нижньогородської області РФ.

ЗСУ зупинили роботу двох великих НПЗ Росії. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, підтверджено зупинку комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області. На цьому підприємстві 1 вересня було уражено низку об’єктів інфраструктури, зокрема:

трубопроводи між насосною станцією відвантаження нафти та резервуарами, де внаслідок пошкодження стався розлив нафтопродуктів на площі близько 200 кв. метрів;

установку первинної переробки газового конденсату;

дві колони установки гідрокрекінгу.

Також сталося горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 квадратних метрів.

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"Підприємства задіяні в забезпеченні потреб збройних сил РФ. Робота по ключових об’єктах противника триває. Далі буде!" — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб, українські воїни уразили рідкісну російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е2". Її вартість оцінюється в близько 60 мільйонів доларів.

А у ніч проти 4 вересня в Росії сталася пожежа на позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300 або С-400. Місцеві також повідомляли про серію потужних вибухів.