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Головна Новини дня У Росії лунали вибухи: дрони атакували один з найбільших НПЗ

У Росії лунали вибухи: дрони атакували один з найбільших НПЗ

Ua ru
30 серпня 2026 08:20
Дрони атакували НПЗ у Ленінградській області РФ: спалахнула масштабна пожежа
Пожежа на НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

У Ленінградській області Росії дрони атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез". Внаслідок цього сталася масштабна пожежа. Крім того, під удар потрапив аеродром в Єйську.

Про це повідомляє росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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Вибухи у Росії 30 серпня

"Киришинефтеоргсинтез" належить до числа найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод уже неодноразово ставав об’єктом атак. Зокрема, після удару 5 травня підприємство тимчасово припинило відвантаження готової нафтопродукції. Крім того, НПЗ повністю інтегрований до структури російської нафтової компанії "Сургутнефтегаз".

Удар по "Киришинефтеоргсинтез" 30 серпня
Пожежа на НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

Потужність переробки становить близько 20 млн тонн нафти на рік.

Крім того, у Ленінградській області пошкоджено багатоквартирний житловий будинок

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Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: t.me/astrapress

Також цієї ночі атаковано аеродром в Єйську. Після ураження сталася детонація. Ймовірно, під удар також потрапили військове містечко

NASA зафіксувала масштабні пожежі на території РФ

Вибухи в Росії 30 серпня
Пожежі в Росії 30 серпня. Фото: NASA

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 28 серпня українські воїни уразили НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославській області. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа.

Крім того, нещодавно бійці підрозділу "Альфа" СБУ уразили російський Ту-95МС в Енгельсі. Такі літаки ворог використовує для ударів по Україні.

війна НПЗ дрони Росія аеродром
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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