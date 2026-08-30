Дрони атакували НПЗ у Ленінградській області РФ: спалахнула масштабна пожежа

У Росії лунали вибухи: дрони атакували один з найбільших НПЗ
У Ленінградській області Росії дрони атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез". Внаслідок цього сталася масштабна пожежа. Крім того, під удар потрапив аеродром в Єйську.
Про це повідомляє росЗМІ, передає Новини.LIVE.
Вибухи у Росії 30 серпня
"Киришинефтеоргсинтез" належить до числа найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод уже неодноразово ставав об’єктом атак. Зокрема, після удару 5 травня підприємство тимчасово припинило відвантаження готової нафтопродукції. Крім того, НПЗ повністю інтегрований до структури російської нафтової компанії "Сургутнефтегаз".
Потужність переробки становить близько 20 млн тонн нафти на рік.
Крім того, у Ленінградській області пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
Також цієї ночі атаковано аеродром в Єйську. Після ураження сталася детонація. Ймовірно, під удар також потрапили військове містечко.
NASA зафіксувала масштабні пожежі на території РФ.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 28 серпня українські воїни уразили НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославській області. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа.
Крім того, нещодавно бійці підрозділу "Альфа" СБУ уразили російський Ту-95МС в Енгельсі. Такі літаки ворог використовує для ударів по Україні.