Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области РФ: вспыхнул масштабный пожар

В России раздавались взрывы: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ
В Ленинградской области России дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез". В результате произошел масштабный пожар. Кроме того, под удар попал аэродром в Ейске.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.
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"Киришинефтеоргсинтез" входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод уже неоднократно становился объектом атак. В частности, после удара 5 мая предприятие временно приостановило отгрузку готовой нефтепродукции. Кроме того, НПЗ полностью интегрирован в структуру российской нефтяной компании "Сургутнефтегаз".
Мощность переработки составляет около 20 млн тонн нефти в год.
Кроме того, в Ленинградской области поврежден многоквартирный жилой дом.
Также этой ночью был атакован аэродром в Ейске. После поражения произошла детонация. Вероятно, под удар также попали военный городок.
NASA зафиксировала масштабные пожары на территории РФ.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 28 августа украинские военные нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области. В результате атаки произошел масштабный пожар.
Кроме того, недавно бойцы подразделения "Альфа" СБУ поразили российский Ту-95МС в Энгельсе. Такие самолеты враг использует для нанесения ударов по Украине.