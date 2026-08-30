Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области РФ: вспыхнул масштабный пожар

Пожар на НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

В Ленинградской области России дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез". В результате произошел масштабный пожар. Кроме того, под удар попал аэродром в Ейске.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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Взрывы в России 30 августа

"Киришинефтеоргсинтез" входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод уже неоднократно становился объектом атак. В частности, после удара 5 мая предприятие временно приостановило отгрузку готовой нефтепродукции. Кроме того, НПЗ полностью интегрирован в структуру российской нефтяной компании "Сургутнефтегаз".

Пожар на НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

Мощность переработки составляет около 20 млн тонн нефти в год.

Кроме того, в Ленинградской области поврежден многоквартирный жилой дом.

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Поврежденный многоэтажный дом. Фото: t.me/astrapress

Также этой ночью был атакован аэродром в Ейске. После поражения произошла детонация. Вероятно, под удар также попали военный городок.

NASA зафиксировала масштабные пожары на территории РФ.

Пожары в России 30 августа. Фото: NASA

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 28 августа украинские военные нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области. В результате атаки произошел масштабный пожар.

Кроме того, недавно бойцы подразделения "Альфа" СБУ поразили российский Ту-95МС в Энгельсе. Такие самолеты враг использует для нанесения ударов по Украине.