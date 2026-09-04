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Силы обороны остановили работу двух крупных НПЗ РФ: подробности

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4 сентября 2026 15:02
ВСУ остановили работу двух крупных нефтеперерабатывающих предприятий в России
Взрыв в России. Фото: российские СМИ

Украинские военные остановили работу двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет об ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и "НОВАТЭК-Усть-Луга".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Остановка двух предприятий нефтеперерабатывающей промышленности РФ

После обработки дополнительной информации подтверждено, что в результате поражения 26 августа была остановлена работа нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенного в Кстово Нижегородской области РФ.

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ВСУ остановили работу двух крупных НПЗ России. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, подтверждена остановка комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области. На этом предприятии 1 сентября был нанесен ущерб ряду объектов инфраструктуры, в частности:

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  • трубопроводы между насосной станцией отгрузки нефти и резервуарами, где в результате повреждения произошел разлив нефтепродуктов на площади около 200 кв. метров;
  • установку первичной переработки газового конденсата;
  • две колонны установки гидрокрекинга.

Также произошло возгорание трубопровода в резервуарной группе с разливом нефтепродуктов на площади 250 квадратных метров.

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"Предприятия задействованы в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ. Работа по ключевым объектам противника продолжается. Продолжение следует!" — говорится в сообщении.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб, украинские военные поразили редкую российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е2". Ее стоимость оценивается примерно в 60 миллионов долларов.

А в ночь на 4 сентября в России произошел пожар на позициях зенитно-ракетного комплекса С-300 или С-400. Местные жители также сообщали о серии мощных взрывов.

война ВСУ НПЗ Генштаб ВСУ Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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