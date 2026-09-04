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Главная Новости дня Недалеко от Сочи загорелся дивизион ПВО: слышны громкие взрывы

Недалеко от Сочи загорелся дивизион ПВО: слышны громкие взрывы

Ua ru
4 сентября 2026 07:30
Нападение на дивизион ПВО под Сочи: подробности пожара
Дым от пожара в Сочи 4 сентября. Фото: российские СМИ

В ночь на 4 сентября в России недалеко от Сочи вспыхнул пожар на позициях российского зенитно-ракетного комплекса С-300 или С-400. Перед возгоранием местные жители слышали серию мощных взрывов. Аналитики OSINT-сообществ определили, что место происшествия — возле реки Псоу в районе поселка Сириус, где ранее развернули военный комплекс ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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В Сочи горит комплекс ЗРК С-типа

Аналитики издания ASTRA установили место ночного пожара возле Сочи, сопоставив видеозаписи очевидцев. По выводам OSINT-исследователей, огонь охватил площадку в районе поселка Сириус недалеко от реки Псоу, непосредственно у границы с Абхазией. На этом участке российские военные развернули зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

Сочі обстріл
Густой черный дым в Сочи. Фото: российские СМИ

В ночь на 4 сентября жители Сочи массово сообщали о многочисленных взрывах, после которых на побережье зафиксировали вспышку огня.

Удари по Росії
Позиции ПВО. Фото: коллаж OSINT

Примечательно, что военная техника в этом районе ранее уже вызывала возмущение среди отдыхающих и местных жителей. Как сообщали региональные СМИ, на берегу возле пляжа «Крылья Балтики» россияне разместили огромный радар. Журналисты приводили слова местной жительницы: "Мы предпочитаем не загорать под такой техникой, к тому же она вращается и очень гудит".

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Пожар и взрывы. Фото: соцсети

Этот дивизион противовоздушной обороны противника оказывается под прицелом не впервые. В частности, в мае этого года территорию комплекса уже пытались атаковать. В целом же район "Сириуса" уже неоднократно становился объектом ударов беспилотников.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Москве была парализована работа ключевых аэропортов после заявлений Киева об опасности для авиаперелетов. Украина официально обратилась в ИКАО с требованием полностью закрыть российское воздушное пространство для гражданских самолетов, из-за чего в Внуково и Шереметьево массово отменяют или переносят сотни рейсов. Людям приходится либо сдавать билеты, либо круглосуточно ждать рейсов прямо на полу в терминалах.

Параллельно украинские Силы обороны продолжили наносить удары по военной и топливной инфраструктуре россиян. В ночь на 30 августа дроны добрались до Ленинградской области: под удар попал крупный Киришский нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши, где в результате попадания вспыхнул масштабный пожар.

пожар взрыв обстрелы ПВО Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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