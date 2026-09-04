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Головна Новини дня Біля Сочі загорівся дивізіон ППО: лунають гучні вибухи

Біля Сочі загорівся дивізіон ППО: лунають гучні вибухи

Ua ru
4 вересня 2026 07:30
Атака на дивізіон ППО біля Сочі: деталі пожежі
Дим від пожежі в Сочі 4 вересня. Фото: росЗМІ

У ніч проти 4 вересня в Росії неподалік Сочі спалахнула пожежа на позиціях російського зенітно-ракетного комплексу С-300 або С-400. Перед займанням місцеві жителі чули серію потужних вибухів. Аналітики OSINT-спільнот геолокували, що місце події — біля річки Псоу в районі селища Сіріус, де раніше розгорнули військовий комплекс з ППО.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на росЗМІ.

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В Сочі палає комплекс ЗРК С-типу

Аналітики видання ASTRA встановили місце нічної пожежі біля Сочі, зіставивши відеозаписи очевидців. За висновками OSINT-дослідників, вогонь охопив майданчик у районі селища Сіріус неподалік річки Псоу, безпосередньо біля кордону з Абхазією. На цій ділянці російські військові розгорнули зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400.

Сочі обстріл
Густий чорний дим в Сочі. Фото: росЗМІ

У ніч на 4 вересня люди в Сочі масово заявляли про численні вибухи, після яких на узбережжі зафіксували спалах вогню.

Удари по Росії
Позиції ППО. Фото: колаж OSINT

Примітно, що військова техніка в цьому районі раніше вже викликала обурення серед відпочивальників та місцевих жителів. Як повідомляли регіональні медіа, на березі біля пляжу "Крила Балтики" росіяни розмістили величезний радар. Журналісти наводили слова місцевої мешканки: "Ми воліємо не засмагати під такою технікою, до того ж вона обертається і дуже гуде".

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Пожежа і вибухи. Фото: соцмережі

Цей дивізіон протиповітряної оборони противника опиняється під прицілом не вперше. Зокрема, у травні цього року територію комплексу вже намагалися атакувати. Загалом же район "Сіріуса" вже неодноразово ставав об'єктом ударів безпілотників.

Також Новини.LIVE інформували, що у Москві паралізувало роботу ключових аеропортів після заяв Києва про небезпеку для авіаперельотів. Україна офіційно звернулася до ICAO з вимогою взагалі закрити російський повітряний простір для цивільних літаків, через що у Внуково та Шереметьєво масово скасовують або переносять сотні вильотів. Людям доводиться або здавати квитки, або цілодобово чекати рейсів просто на підлозі в терміналах.

Паралельно українські Сили оборони продовжили бити по військовій та паливній інфраструктурі росіян. У ніч проти 30 серпня дрони дісталися Ленінградської області: під удар потрапив великий Кіришський нафтопереробний завод у місті Кіриші, де внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.

пожежа вибух обстріли ППО Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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