Роботу аеропортів Москви зупиняють другу ніч поспіль

Люди ночують в аеропорті в Москві. Фото: росЗМІ

Москва вже другу ніч поспіль призупиняє роботу своїх найбільших аеропортів після попереджень Києва про небезпеку польотів. На тлі офіційного звернення України до ICAO із закликом повністю заборонити цивільну авіацію в небі Росії, у Внуково та Шереметьєво масово затримують і скасовують сотні рейсів. Пасажири змушені скасовувати поїздки або ночують прямо в аеропортах в надії на відновлення обіцяних рейсів.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на росЗМІ.

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В Москві не працюють аеропорти через страх перед атаками з боку ЗСУ

Україна викликала в Москві транспортний колапс в повітряному просторі для цивільної авіації на міжнародному рівні. Причиною стала заява президента Володимира Зеленського, який 1 вересня попередив страховиків та авіакомпанії про небезпеку.

Він наголосив, що у відповідь на російський терор проти цивільної інфраструктури, українська сторона нарощуватиме удари безпілотниками по території РФ.

Вже 2 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Київ надіслав офіційне повідомлення до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) щодо ризиків у російському небі.

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Агентство Reuters, посилаючись на лист міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, уточнило вимоги Києва. З'ясувалося, що українська влада закликає ICAO звернутися до всіх держав-членів із проханням запровадити тотальну заборону на польоти над Росією, аби мінімізувати ризик потенційних трагедій.

Поки тривають міжнародні звернення, фізичні наслідки українських попереджень вже суттєво відчуваються у столиці Росії. Другу ніч поспіль авіаційні хаби Москви змушені призупиняти свою діяльність. У середу, 2 вересня, Росавіація дала повідомлення про тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Цього разу зупинка роботи торкнулася Внуково та Шереметьєво. Днем раніше обмеження охопили одразу три московські аеропорти. Масштаби збоїв підтверджує статистика сервісу Flightradar24 за попередню добу: у Шереметьєво довелося затримати 235 рейсів і скасувати 21, тоді як у Внуково скасували 22 перельоти, а ще 94 вилетіли із запізненням.

Затримки в аеропорті Внуково. Фото: Flight Radar24

Затримки в аеропорті Шереметьєво. Фото: Flight Radar24

Реакція російської влади на інцидент

У відомстві заявили, що документи, які публікує Україна щодо їхнього повітряного простору, порушують Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію і не мають жодної юридичної сили.

Водночас російські чиновники звинуватили Київ у підтримці "терористичної риторики". Попри щоденні збої, Росавіація запевнила у посиленні захисту транспортних об'єктів та додала: "Повітряний транспорт Росії, його наземна інфраструктура продовжують планову роботу, приймають та відправляють рейси, зокрема іноземних авіакомпаній".

Коментуючи ситуацію, міністр транспорту РФ Андрій Нікітін розповів про тісну співпрацю свого відомства з Росгвардією та Міноборони. Він запевнив, що російська влада не допустить якихось значних перерв у рамках цивільної авіації та пригрозив відповідями у разі атак.

Новини.LIVE зазначає, що раніше у медіа з'явилися подробиці українського секретного проєкту "M&M's", який передбачав параліч авіасполучення Москви ударами роїв автономних дронів під керуванням штучного інтелекту. Безпілотники мали самостійно розпізнавати та знищувати цілі без втручання оператора. Спецоперація могла с ати передовою — у разі схвалення це стало б першим у світовій історії бойовим використанням повністю автономного рою ШІ-дронів.

За даними журналістів, програму розробляли до весни 2026 року, проте глава держави заблокував ініціативу через високі ризики для цивільної авіації, а в Офісі президента сам факт підготовки такої операції наразі категорично заперечують.

Разом з тим в Німеччині заявили, що встановили осіб, які можуть бути причетні до спроби організації теракту в аеропорті Лейпцигу, яку викрили 4 серпня. Там хотіли підірвати українські вантажні літаки завдяки дронам.