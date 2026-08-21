Зеленському пропонували удари автономними дронами по аеропортах Москви

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна могла стати першою державою у світі, яка застосувала б у бою рої керованих штучним інтелектом дронів проти аеропортів в Москві. Втім Володимир Зеленський відкинув такий варіант. Попри побоювання за безпеку цивільних літаків, підготовка секретної програми велася до весни 2026 року, стверджують джерела, однак на Банковій це заперечують.

Про це йдеться у статті The Atlantic, передає Новини.LIVE.

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Зеленському пропонували вдарити по аеропортах Москви дронами на ШІ

Міжнародні авіарейси до Москви та зворотно планували заблокувати за допомогою масштабних атак автономних безпілотних систем, які самостійно виявляють і вражають призначені цілі без залучення людини. Про наявність такої ініціативи під робочою назвою "M&M's" заявило видання The Atlantic, посилаючись на власні джерела.

За твердженням журналістів, реалізація задуму означала б створення першого в світовій історії прецеденту ведення бойових дій роями повністю автономних ШІ-дронів. Схожі технології останніми роками тестувалися в різних державах, включаючи Сполучені Штати, однак досі жодна країна не наважувалася розгорнути їх на практиці через активні міжнародні дебати щодо дотримання гуманітарного права.

Водночас офіційного підтвердження існування проєкту наразі немає, а представник Офісу президента України в коментарі виданню повністю відкинув ці твердження, назвавши повідомлення про підготовку такої операції неправдивими.

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Згідно з оприлюдненими журналістськими даними, цю новітню стратегію запропонували українські посадовці взимку 2026 року.

"На початку цього року українські посадовці представили президенту Володимиру Зеленському ризикований новий план, який мав на меті завершити війну з Росією. Він передбачав розширення кампанії ударів по цілях і застосування нового класу озброєнь, від яких Україна тривалий час утримувалася", — йдеться у статті.

Як стверджують співрозмовники видання, ключову організаційну роль у цьому проєкті відігравав колишній міністр оборони Михайло Федоров. Саме він нібито займався пошуком інвесторів, щоб ті профінансували серійне виробництво інноваційних дронів, формував групу розробників та шукав способи створити навігацію на базі ШІ.

Сам же Володимир Зеленський, як стверджують анонімні джерела, побоявся погодитися на виконання операції, через ризики для цивільного населення біля летовищ та загрози випадкового ураження пасажирських повітряних суден.

До середини весни розробка проєкту "M&M's" досягла значного прогресу, але невдовзі після цього всі подальші кроки з його втілення остаточно припинили.

Натомість ЗСУ завдають ударів по стратегічних об'єктах в Росії. Новини.LIVE писали про те, що українські військові в ніч на 20 серпня успішно атакували два паливні гіганти в Росії: нафтопереробний завод "ТАНЕКО" в Нижньокамську та морський термінал "Таманьнефтегаз" на Кубані. Обидва підприємства зазнали прямих влучань і спалахнули.

Також 19 серпня Генштаб ЗСУ підтвердив наслідки атаки від 15 серпня по самарському центру "Прогрес". Прицільні удари вивели з ладу цех збирання двигунів для космічних ракет "Союз", а також ремонтні приміщення сусіднього авіазаводу "Авіакор".

Тим часом Кремль розгорнув уздовж українських і білоруських кордонів мережу з десяти таємних комплексів із десятками пускових майданчиків для далекобійних БпЛА. Лише один такий здатний запускати до 1000 дронів.