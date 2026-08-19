Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ вдарили по цеху зі збирання двигунів для ракетоносіїв "Союз" у РФ

ЗСУ вдарили по цеху зі збирання двигунів для ракетоносіїв "Союз" у РФ

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 19:32
Генштаб підтвердив ураження РКЦ "Прогрес" у Самарі
РКЦ "Прогрес". Фото: росЗМІ

Генеральний штаб ЗСУ 19 серпня підтвердив ураження Ракетно-космічного центру "Прогрес" у Самарі Самарської області Росії. Удар по підприємству було завдано 15 серпня. За уточненими даними, уражено виробничий цех, де збирають двигуни для ракетоносіїв типу "Союз". Також зафіксовано ураження цеху обслуговування авіаційної техніки АТ "Авиакор — авиационный завод".

Про це інформує Генштаб, передає Новини.LIVE.

Генштаб показав наслідки удару по РКЦ "Прогрес"

Унаслідок атаки на території РКЦ "Прогрес" виникла пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів. Відповідні дані вдалося підтвердити після додаткового аналізу інформації.

ЗСУ вдарили по цеху зі збирання двигунів для ракетоносіїв "Союз" у РФ - фото 1
Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Ракетно-космічний центр "Прогрес" є одним із ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Підприємство бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства "Союз", які використовуються для запуску космічних апаратів і розгортання російських супутникових систем зв’язку.

У Генштабі зазначили, що ураження об’єктів такого рівня впливає на воєнно-технологічні можливості Росії. Українські Сили оборони продовжують роботу по ключових військових і підприємствах російського військово-промислового комплексу.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 12 серпня Сили оборони України уразили кілька військових цілей російських окупантів. Серед них — наземний ретранслятор та підрозділи безпілотних систем противника.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 12 серпня українські сили завдали ударів по об’єктах портової інфраструктури, причалах та системах ППО в Новоросійську. Для атаки застосували ракети "Нептун", морські дрони та безпілотні системи "Паляниця".

війна оборонна сфера Генштаб ЗСУ територіальна оборона Росія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації