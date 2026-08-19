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Главная Новости дня ВСУ ударили по цеху по сборке двигателей для ракетоносителей "Союз" в РФ

ВСУ ударили по цеху по сборке двигателей для ракетоносителей "Союз" в РФ

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 19:32
Генеральный штаб подтвердил поражение РКЦ "Прогресс" в Самаре
РКЦ "Прогресс". Фото: росСМИ

Генеральный штаб ВСУ 19 августа подтвердил поражение ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре Самарской области России. Удар по предприятию был нанесен 15 августа. По уточненным данным, был поражен производственный цех, где собирают двигатели для ракетоносителей типа "Союз". Также зафиксировано поражение цеха обслуживания авиационной техники АО "Авиакор — авиационный завод".

Об этом сообщает Генштаб, передает Новини.LIVE.

Генштаб показал последствия удара по РКЦ "Прогресс"

В результате атаки на территории РКЦ "Прогресс" возник пожар площадью около 5 тысяч квадратных метров. Соответствующие данные удалось подтвердить после дополнительного анализа информации.

ВСУ ударили по цеху по сборке двигателей для ракетоносителей "Союз" в РФ - фото 1
Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Ракетно-космический центр "Прогресс" является одним из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Предприятие участвует в производстве ракетоносителей семейства "Союз", которые используются для запуска космических аппаратов и развертывания российских спутниковых систем связи.

В Генштабе отметили, что поражение объектов такого уровня влияет на военно-технологические возможности России. Украинские Силы обороны продолжают работу по ключевым военным объектам и предприятиям российского военно-промышленного комплекса.

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война оборонная сфера Генштаб ВСУ территориальная оборона Россия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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