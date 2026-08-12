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Главная Новости дня ВСУ поразили ретранслятор и подразделение беспилотных систем РФ

ВСУ поразили ретранслятор и подразделение беспилотных систем РФ

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 13:56
ВСУ поразили ретранслятор дронов и подразделения БпЛА РФ
Военный запускает дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины в ночь на 12 августа нанесли удары по нескольким целям российских захватчиков. В частности, речь идет о наземном ретрансляторе и подразделениях беспилотных систем противника.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Поражение российских целей

Этой ночью украинские защитники поразили:

  • наземный ретранслятор для управления ударными дронами типа "Герань"/"Гербера" в районе Оленевки, на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым;
  • ремонтное подразделение противника в районе Мариуполя Донецкой области;
  • место сосредоточения личного состава подразделения беспилотных систем захватчиков в районе Марьевки Луганской области.

В Генштабе отметили, что поражение этих объектов ослабляет способность российских оккупантов осуществлять управление ударными дронами, поддерживать исправность военной техники и обеспечивать деятельность своих подразделений.

"Работа по ключевым целям продолжается. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

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Пост Генштаба. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в ночь на 12 августа украинские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, причалам и средствам противовоздушной обороны в Новороссийске.

Кроме того, крупнейший в России завод по производству сжиженного нефтяного газа в Тобольске Тюменской области прекратил работу после атаки беспилотников. Предприятие получило повреждения и в настоящее время не работает, а сроки восстановления неизвестны.

война ВСУ Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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