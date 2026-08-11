Генштаб сообщил о поражении Бук-М3, пункта управления и других объектов России

"Бук-М3". Фото: российские СМИ

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому "Бук-М3", командно-наблюдательному пункту России и шести пунктам управления беспилотниками противника. В настоящее время операция по уничтожению ключевых целей противника продолжается.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Поражение российских целей

11 августа украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" вблизи населенного пункта Тополи в Луганской области. На территории этого же региона, в Ровеньках, были поражены склады материально-технических средств противника.

Поражение целей РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, Силы обороны атаковали вражеский командно-наблюдательный пункт на территории России — в районе Теребрено Белгородской области.

А 10 августа украинским подразделениям удалось обезвредить сразу шесть пунктов управления беспилотниками захватчиков. Удары пришлись на объекты в районах населенных пунктов Шевченко Первое, Комар и Веселое Донецкой области, Ходяковка Курской области РФ, а также Железнодорожное и Нестерянка в Запорожской области.

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"Поражение объектов такого уровня существенно снижает боевые возможности группировок противника сразу на нескольких оперативных направлениях. Работа по ключевым целям продолжается. Силы обороны Украины повышают результативность и ослабляют наступательный потенциал противника", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 11 августа в России раздавались мощные взрывы. Впоследствии стало известно о масштабных пожарах на НПЗ, ТЭЦ и логистическом хабе Wildberries.

А в ночь на 10 августа украинские военные нанесли удары по нескольким объектам россиян. В частности, удалось поразить нефтеперерабатывающий завод "Танеко".