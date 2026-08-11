Генштаб повідомив про ураження Бук-М3, пункту управління та інших обʼєктах Росії

"Бук-М3". Фото: росЗМІ

Сили оборони України уразили російський "Бук-М3", командно-спостережний пункт Росії та шість пунктів управління безпілотниками ворога. Наразі робота по ключових цілях противника продовжується.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Ураження російських цілей

Українські військові 11 серпня уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" поблизу населеного пункту Тополі на Луганщині. На території цього ж регіону, в Ровеньках, зазнали ураження склади матеріально-технічних засобів противника.

Ураження цілей РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Окрім того, Сили оборони атакували ворожий командно-спостережний пункт на території Росії — у районі Теребрено Бєлгородської області.

А 10 серпня українським підрозділам вдалося знешкодити одразу шість пунктів управління безпілотниками загарбників. Удари припали на обʼєкти в районах населених пунктів Шевченко Перше, Комар та Веселе Донецької області, Ходяковка Курської області РФ, а також Залізничне та Нестерянка на Запоріжжі.

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"Ураження об’єктів такого рівня суттєво знижує бойові спроможності угруповань противника одразу на кількох операційних напрямках. Робота по ключових цілях триває. Сили оборони України нарощують результативність та послаблюють наступальний потенціал противника", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 11 серпня у Росії лунали потужні вибухи. Згодом стало відомо про масштабні пожежі на НПЗ, ТЕЦ та логістичному хабі Wildberries.

А у ніч проти 10 серпня українські воїни завдали ударів по декількох обʼєктах росіян. Зокрема, вдалося уразити нафтопереробний завод "Танеко".