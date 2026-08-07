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Сили оборони уразили РЛС та ретранслятори дронів РФ у Криму

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 13:01
Генштаб: Сили оборони уразили РЛС та ретранслятори дронів РФ у Криму
Ураження в Криму. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти п'ятниці, 7 серпня, Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму, а також на Херсонщині та Запоріжжі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Яких втрат зазнали російські війська

За даними Генштабу, у рамках заходів зі зниження наступального потенціалу російської армії українські військові уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки та місце зберігання, підготовки й запуску ударних безпілотників у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БпЛА типу "Герань" і "Гербера". Один із них розташовувався в Оленівці, інший — у Залізному Порту на тимчасово окупованій території Херсонської області.

У Генштабі пояснили, що такі ретранслятори забезпечують стійкий зв'язок і передачу команд між операторами та ударними дронами, збільшуючи дальність та ефективність їхнього застосування.

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Також українські захисники уразили склад паливно-мастильних матеріалів російських військ поблизу Мелітополя та ремонтний підрозділ окупаційної армії біля Якимівки Запорізької області.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по військових об'єктах РФ задля зниження її бойового потенціалу та припинення збройної агресії.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 6 серпня українські безпілотники атакували Тульську область РФ. Унаслідок ударів на кількох об'єктах спалахнули масштабні пожежі, а російська влада повідомляла про атаку десятків дронів.

Також Новини.LIVE писали, що СБУ успішно уразила Ярославський нафтопереробний завод у Росії та кораблі ФСБ у тимчасово окупованому Криму. За даними джерел, ці удари були спрямовані на зниження військового та економічного потенціалу країни-агресора.

Крим ЗСУ Генштаб ЗСУ
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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