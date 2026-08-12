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Главная Новости дня Атака дронов остановила крупнейший в РФ завод сжиженного газа

Атака дронов остановила крупнейший в РФ завод сжиженного газа

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 08:12
Крупнейший завод СПГ в России остановился из-за атаки беспилотников
Пожар на российском нефтехимическом комплексе "Сибур Запсибнефтехим" в Тобольске. Фото: t.me/exilenova_plus

Крупнейший в России завод по производству сжиженного нефтяного газа "Сибур Запсибнефтехим" в Тобольске Тюменской области получил повреждения в результате атаки беспилотников и приостановил работу на неопределенный срок. Пострадавший комплекс компании "Сибур" обеспечивал около 40% общероссийского выпуска сжиженного нефтяного газа. Известно, что это уже привело к приостановке продаж топлива из Тобольска на бирже.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Поражение российского нефтехимического комплекса "Сибур Запсибнефтехим"

Из-за атак дронов работа промышленного объекта полностью приостановлена. По словам собеседника издания, предприятие закрыли на неопределенный срок для оценки масштабов разрушений и их последствий.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил факт пожара на объекте, однако отказался уточнить название предприятия.

Атака уже ощутимо ударила по российскому рынку топлива. На Санкт-Петербургской международной товарной бирже прекратились любые предложения по поставке сжиженного газа из Тобольска, хотя ранее там ежедневно реализовывали около 4000 тонн пропан-бутановой смеси.

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"Запсибнефтехим" имеет важное значение для российской экономики, поскольку ежегодно предприятие производит около 6 млн тонн сжиженного нефтяного газа. Речь идет о почти 40% общего объема производства этого ресурса в РФ.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, украинские военные поразили российский "Бук-М3", командно-наблюдательный пункт РФ и шесть пунктов управления БпЛА противника. Атака такого уровня существенно снижает боевые возможности оккупантов сразу на нескольких оперативных направлениях.

А в ночь на 11 августа в России произошли масштабные пожары на НПЗ, ТЭЦ и логистическом хабе Wildberries, площадь которого составляет 156 тыс. м². В сети показали последствия.

топливо дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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