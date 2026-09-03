Работа московских аэропортов приостанавливается вторую ночь подряд

Люди ночуют в аэропорту в Москве. Фото: российские СМИ

Москва уже вторую ночь подряд приостанавливает работу своих крупнейших аэропортов после предупреждений Киева об опасности полётов. На фоне официального обращения Украины в ИКАО с призывом полностью запретить гражданскую авиацию в воздушном пространстве России, во Внуково и Шереметьево массово задерживают и отменяют сотни рейсов. Пассажиры вынуждены отменять поездки или ночевать прямо в аэропортах в надежде на возобновление обещанных рейсов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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В Москве не работают аэропорты из-за страха перед атаками со стороны ВСУ

Украина вызвала в Москве транспортный коллапс в воздушном пространстве для гражданской авиации на международном уровне. Причиной стало заявление президента Владимира Зеленского, который 1 сентября предупредил страховщиков и авиакомпании об опасности.

Он подчеркнул, что в ответ на российский террор против гражданской инфраструктуры украинская сторона будет наращивать удары беспилотниками по территории РФ.

Уже 2 сентября министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что Киев направил официальное уведомление в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о рисках в российском воздушном пространстве.

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Агентство Reuters, ссылаясь на письмо министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Николая Калашника, уточнило требования Киева. Выяснилось, что украинские власти призывают ИКАО обратиться ко всем государствам-членам с просьбой ввести полный запрет на полеты над Россией, чтобы минимизировать риск потенциальных трагедий.

Пока продолжаются международные обращения, реальные последствия украинских предупреждений уже существенно ощущаются в столице России. Вторую ночь подряд авиационные хабы Москвы вынуждены приостанавливать свою деятельность. В среду, 2 сентября, Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов.

На этот раз приостановка работы коснулась Внукова и Шереметьево. Днем ранее ограничения охватили сразу три московских аэропорта. Масштабы сбоев подтверждает статистика сервиса Flightradar24 за предыдущие сутки: в Шереметьево пришлось задержать 235 рейсов и отменить 21, тогда как во Внуково отменили 22 рейса, а ещё 94 вылетели с опозданием.

Задержки в аэропорту Внуково. Фото: Flight Radar24

Задержки в аэропорту Шереметьево. Фото: Flight Radar24

Реакция российских властей на инцидент

В ведомстве заявили, что документы, которые публикует Украина в отношении их воздушного пространства, нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации и не имеют никакой юридической силы.

В то же время российские чиновники обвинили Киев в поддержке «террористической риторики». Несмотря на ежедневные сбои, Росавиация заверила в усилении защиты транспортных объектов и добавила: "Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы, в том числе иностранных авиакомпаний".

Комментируя ситуацию, министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал о тесном сотрудничестве своего ведомства с Росгвардией и Минобороны. Он заверил, что российские власти не допустят каких-либо значительных перебоев в работе гражданской авиации и пригрозил ответными мерами в случае атак.

Новини.LIVE отмечает, что ранее в СМИ появились подробности украинского секретного проекта "M&M’s", который предусматривал паралич авиасообщения Москвы ударами роев автономных дронов под управлением искусственного интеллекта. Беспилотники должны были самостоятельно распознавать и уничтожать цели без вмешательства оператора. Спецоперация могла стать передовой — в случае одобрения это стало бы первым в мировой истории боевым применением полностью автономного роя ИИ-дронов.

По данным журналистов, программа разрабатывалась до весны 2026 года, однако глава государства заблокировал инициативу из-за высоких рисков для гражданской авиации, а в Офисе президента сам факт подготовки такой операции пока категорически отрицают.

Вместе с тем в Германии заявили, что установили личности, которые могут быть причастны к попытке организации теракта в аэропорту Лейпцига, раскрытой 4 августа. Там хотели взорвать украинские грузовые самолеты с помощью дронов.