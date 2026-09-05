ВСУ уничтожили РЛС, комплекс РЭБ и ретранслятор россиян

Украинские военные наносят удары по целям РФ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Подразделения Сил обороны Украины 4 сентября нанесли удар по ряду военных целей противника. Среди них — радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронной борьбы и ретранслятор MESH-сети. Также украинские военные нанесли удар по ремонтной базе подразделения оккупантов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в субботу, 5 сентября.

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Какие объекты россиян поразили ВСУ

В пятницу, 4 сентября 2026 года, подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей противника.

В частности, в Картушине Брянской области РФ поражена радиолокационная станция противника.

Также в Брянской области, в районе Погара, был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы, а в Злинце —ретранслятор MESH-сети российского агрессора.

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Кроме того, в Сокологорске Луганской области была поражена ремонтная база подразделения оккупантов.

В Генштабе ВСУ отметили, что степень нанесенного ущерба уточняется. В то же время работа по ключевым военным целям противника продолжается.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 4 сентября 2026 года после дополнительной проверки Генштаб ВСУ подтвердил остановку работы двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности РФ. Речь идет о "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово и комплексе "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободце. На предприятиях были поражены важные объекты инфраструктуры, в частности трубопроводы, установка первичной переработки газового конденсата и колонны гидрокрекинга.

Новини.LIVE также сообщали, что 3 сентября Генштаб ВСУ подтвердил поражение российской РЛС "Каста-2Е2" стоимостью около 60 миллионов долларов. Удар беспилотниками был нанесен 1 сентября в районе временно оккупированного Вишневого Запорожской области, при этом были зафиксированы прямые попадания в антенну и аппаратную. РЛС использовалась для обнаружения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА, а также для передачи координат российским системам ПВО.