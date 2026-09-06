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Главная Новости дня Дроны атаковали Ростов-на-Дону: вспыхнул пожар, есть разрушения

Дроны атаковали Ростов-на-Дону: вспыхнул пожар, есть разрушения

Ua ru
6 сентября 2026 08:04
Атака дронов на Ростов в России: вспыхнул пожар
Пожар в России в результате атаки БпЛА. Фото: кадр из видео

В ночь на 6 сентября беспилотники атаковали Ростов-на-Дону в России. В городе были зафиксированы пожар, взрывы и повреждения многоквартирного дома. При этом мэр сообщил о работе ПВО, однако официально о повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке БпЛА на Ростов-на-Дону 6 сентября

По данным мониторинговых Telegram-каналов и российских пабликов, под атакой оказались Ростов-на-Дону и Батайск в Ростовской области РФ. Местные жители публиковали фото и видео, на которых видна работа противовоздушной обороны, а также слышны взрывы.

Читатели сообщали, что над Ростовом-на-Дону дроны кружили более четырёх часов. По их словам, в городе также были слышны взрывы и жужжание вертолёта.

На кадрах очевидца видно поврежденный многоквартирный дом. В квартирах на нескольких этажах, в частности, смещены оконные рамы.

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Кроме того, очевидцы зафиксировали на фото и видео пожар в Ростове после атаки беспилотников. По сообщениям мониторинговых каналов, в Батайске также работала местная ПВО, а в регионе слышались взрывы.

Утром мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о работе сил противовоздушной обороны. При этом официальных сообщений о повреждениях и пострадавших в результате атаки не поступало.

Новини.LIVE сообщали, что 4 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов РФ. Среди них — радиолокационная станция, комплекс РЭБ и ретранслятор MESH-сети в Брянской области. Также украинские военные нанесли удар по ремонтной базе оккупантов в Сокологорске Луганской области.

Новини.LIVE также сообщали, что Силы обороны Украины 1 сентября нанесли удар по российской РЛС "Каста-2Е2" стоимостью около 60 миллионов долларов. Беспилотники поразили антенну и аппаратную часть комплекса в районе временно оккупированного Вишневого Запорожской области. Уничтожение станции существенно ослабило противовоздушную оборону оккупантов на этом участке фронта.

дроны Россия атака потери оккупантов Ростов удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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