Зеленский рассказал о переговорах по поводу перехватчиков для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В Киеве и других регионах Украины продолжается ликвидация последствий массированной российской атаки. В результате удара погибли два человека, еще 12 получили ранения, также нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре. Украина продолжает переговоры с международными партнерами об усилении противовоздушной обороны и получении средств для перехвата баллистических ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во вторник, 8 сентября.

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Зеленский о последствиях атаки РФ 8 сентября

По словам президента Владимира Зеленского, в Киеве и области, а также во многих других регионах с ночи продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара. Он отметил, что атака была сложной, а россияне пытались спланировать её так, чтобы нанести как можно больший ущерб жизни людей.

В столице зафиксированы значительные повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры. На момент заявления было известно о десяти раненых, всем, кто в этом нуждается, оказывается медицинская помощь.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 13 человек. В то же время в результате атаки погибли два человека.

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В Киевской области российские войска нанесли удары по критической инфраструктуре. В Одесской области под атакой оказался обычный рынок.

В Харькове ранены два человека, поврежден многоквартирный дом. Утром россияне также атаковали тепловоз поезда Киев — Сумы на железнодорожной станции в Сумской области. К счастью, в результате этого удара никто не пострадал, продолжается эвакуация людей.

Кроме того, российские войска наносили удары по Запорожью и Днепропетровской области.

Зеленский о необходимости перехватчиков баллистических ракет

Отдельно президент подчеркнул необходимость усиления украинской противовоздушной обороны. По его словам, несмотря на результативную работу по крылатым ракетам, наиболее сложной задачей для украинских сил остается противодействие баллистическим ракетам.

Зеленский отметил, что Украина ежедневно говорит партнерам о необходимости таких перехватчиков. По его словам, Киев уже обсуждал этот вопрос с американской и европейской сторонами, а новые встречи запланированы, в частности, на сегодня.

Речь идет также о переговорах с представителями государств и компаний, которые могут помочь с поставками и украинской антибаллистической системой FREYJA. В то же время Зеленский поблагодарил партнеров, которые считают помощь Украине в сфере ПВО приоритетом.

"Всего 175 воздушных целей сбили ночью наши воины, но, к сожалению, не все. Несмотря на очень хорошие результаты по крылатым ракетам, с баллистическими ракетами особенно непросто, и каждый день мы доказываем партнерам нашу потребность в перехватчиках.

Уже обсуждали это с американцами и европейцами, и будут еще встречи, в частности сегодня, с представителями государств и компаний, которые могут помочь с поставками и с нашей антибаллистической системой FREYJA. Спасибо всем партнерам, которые считают помощь Украине в сфере ПВО своим приоритетом. Это напрямую означает спасение человеческих жизней", — подытожил лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 7 сентября 2026 года президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке к рассмотрению на Штабе совместной противоракетной программы FREYJA. В ближайшее время Украина проведет встречи с международными партнерами, государствами и компаниями, вовлеченными в проект. Также на Штабе планируют обсудить развитие дополнительных дальнобойных ударных возможностей Украины.

Новини.LIVE также писали, что Украина передала НАТО перечень неотложных потребностей в области противовоздушной и противоракетной обороны и призвала союзников ускорить поставки вооружения. Украинские представители подчеркнули, что своевременное укрепление ПВО и дроны будут иметь решающее значение этой зимой. Укрепление украинской ПВО и ПРО станет одним из ключевых вопросов заседания в формате "Рамштайн" 8 сентября.