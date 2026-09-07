Украина призвала НАТО ускорить укрепление ПВО и ПРО

Представители Минобороны Украины и ВСУ во время внеочередного заседания Совета Украина–НАТО. Фото: Минобороны/Facebook

Украина передала НАТО перечень неотложных потребностей в области противовоздушной и противоракетной обороны. Представители Украины призвали союзников ускорить предоставление дополнительного вооружения. Укрепление украинской ПВО и ПРО останется в центре внимания партнеров во время "Рамштайна" 8 сентября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в понедельник, 7 сентября.

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Украина призвала НАТО ускорить поставки вооружения

Накануне "Рамштайна" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Совета Украина–НАТО под председательством генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

Украинскую сторону на заседании представляли заместитель министра обороны Сергей Боев и заместитель главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Сергей Собко. Они представили союзникам оценку актуальных воздушных угроз и призвали быстрее предоставлять дополнительное вооружение.

Сергей Боев подчеркнул важность своевременного укрепления украинской противовоздушной обороны и отметил, что дроны и средства ПВО будут иметь решающее значение этой зимой.

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"Важно сосредоточиться на помощи Украине здесь и сейчас. Своевременность сейчас важнее объемов. Дроны и средства ПВО определят ход этой зимы и то, выйдет ли Украина из нее слабее или сильнее", — отметил Сергей Боев.

Также Украина призвала партнеров до конца года мобилизовать необходимые ресурсы, чтобы обеспечить заявленный НАТО уровень военной поддержки в 70 млрд евро.

Укрепление украинской ПВО и ПРО станет одним из ключевых вопросов на заседании в формате "Рамштайн" 8 сентября.

Скриншот сообщения Минобороны Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Украина по-прежнему испытывает острый дефицит ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, необходимых для противодействия российским баллистическим атакам. Через НАТО Киев призывает европейских союзников передавать, продавать или обменивать такие боеприпасы из своих запасов. В то же время Украина работает над долгосрочным укреплением ПВО, в частности участвует в создании европейской антибаллистической системы Freyja.

Новини.LIVE также сообщали, что в субботу, 5 сентября, министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне нового заседания в формате "Рамштайн". Стороны обсудили актуальные потребности украинской армии, в частности укрепление ПВО и дополнительное финансирование обороны. Хмара поблагодарил НАТО и Рютте за поддержку Украины и отдельно отметил важность программы PURL для оперативной поставки оружия.