Переговоры о Patriot: как НАТО помогает Киеву получить оружие из ЕС

Patriot. Фото: Wikimedia Commons

В Украине по-прежнему остро стоит проблема пополнения запасов ракет для системы Patriot. В настоящее время менее десяти европейских стран располагают запасами боеприпасов PAC-2 и PAC-3, необходимых для отражения российских баллистических атак. По словам Алены Гетьманчук, Украина просит руководство НАТО вмешаться в процесс и убедить европейских союзников передать, продать или обменять эти ракеты.

Об этом Алена Гетьманчук рассказала в интервью «РБК-Украина», передает Новини.LIVE.

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Какова ситуация с поставками ракет для системы Patriot

В настоящее время, как рассказала Алена Гетьманчук, базовые потребности в боеприпасах PAC-2 и PAC-3 ежемесячно покрываются благодаря американской программе PURL. Но из-за интенсивности российских баллистических ударов этих объемов не хватает. Соединенные Штаты продолжают пополнять пакеты помощи дефицитными перехватчиками для Украины, даже несмотря на собственные стратегические вызовы и потребности на Ближнем Востоке.

Параллельно продолжается активная работа с европейскими членами Альянса. Цель этого направления — убедить правительства продать, передать из своих запасов или обменять ракеты в счет будущих украинских контрактов.

В Европе насчитывается менее десяти государств, располагающих запасами соответствующих боеприпасов. Среди них — Нидерланды, Германия, Румыния, Швеция, Испания, Греция и Польша. Решающую роль в этих переговорах играет прямое вмешательство Альянса.

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"Одно дело, когда запрос исходит исключительно от нас, и совсем другое — когда также НАТО обращается и дает «зеленый свет» на передачу таких ракет", — пояснила Гетьманчук.

Она добавила, что по такой схеме Украина уже получила часть боеприпасов в этом году.

Помимо оперативного поиска ракет, стратегия защиты включает и работу на долгосрочную перспективу. Одним из таких направлений является участие в создании европейской антибаллистической системы Freyja, в которую искренне верят и активно вкладываются отдельные страны НАТО.

Также на двустороннем уровне обсуждается предоставление Украине лицензий на собственное производство средств ПВО. Как подчеркивает глава миссии, передача подобных технологий автоматически переводит политические отношения с ключевыми партнерами на совершенно иной, самый высокий уровень доверия.

Однако дипломатические усилия не ограничиваются исключительно оборонным форматом. В настоящее время ведется напряженная работа по снятию ограничений на нанесение ударов вглубь территории РФ.

"Помимо усиления ПВО, мы работаем над расширением дальнобойных возможностей, чтобы уничтожать баллистические носители ещё до их запуска", — констатировала Гетманчук.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Украина ведет переговоры с партнерами и ускоряет собственные инициативы по усилению ПВО перед наступлением холодов, поскольку Россия открыто угрожает уничтожать объекты энергетики в отопительный сезон.

На очередном заседании Штаба Верховного главнокомандующего обсудили противодействие реактивным вражеским дронам. Владимир Зеленский поставил задачу как можно быстрее наладить массовый выпуск украинских скоростных перехватчиков, подчеркнув, что отечественные заводы располагают всей необходимой базой.

Параллельно Финляндия готовит пакет помощи для срочного укрепления украинского воздушного пространства. Президент Александр Стубб не раскрыл содержание новых поставок, но подчеркнул, что техника критически важна для защиты украинских энергообъектов от ударов в преддверии холодов.

Тем временем Киев и Вашингтон начали диалог о предоставлении Украине официальных лицензий на производство ракет для комплексов Patriot. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт переговоров, но отметил, что налаживание сложных технологических линий на территории Украины займет не один год. В свою очередь, американскую сторону интересует взаимная интеграция украинского опыта и разработок в сфере боевых дронов.

Вопрос доступности систем ПВО становится всё более острым и для самих американцев. Армия США в Европе столкнулась с критической нехваткой современных противоракетных комплексов и запасов снарядов для Patriot, что усиливает тревогу среди союзников из-за незащищенности восточного фланга НАТО перед возможной российской агрессией.