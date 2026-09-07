Переговори про Patriot: як НАТО допомагає Києву отримати зброю з ЄС

Patriot. Фото: Wikimedia Commons

В Україні досі гостра проблема з поповненням запасів ракет до системи Patriot. Наразі менше десяти країн Європи володіють запасами боєприпасів PAC-2 та PAC-3, які необхідні для відбиття російських балістичних атак. За словами Альони Гетьманчук, Україна просить керівництво НАТО втрутитися в процес та переконати європейських союзників передати, продати або обміняти ці ракети.

Про це Альона Гетьманчук розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Яка ситуація з постачанням ракет до системи Patriot

Наразі, як розповіла Альона Гетьманчук, базові потреби в боєприпасах PAC-2 та PAC-3 щомісяця покриваються завдяки американській програмі PURL. Але через інтенсивність російських балістичних ударів цих обсягів не вистачає. Сполучені Штати продовжують поповнювати пакети допомоги дефіцитними перехоплювачами для України, навіть зважаючи на власні стратегічні виклики та потреби на Близькому Сході.

Паралельно триває активна робота з європейськими членами Альянсу. Мета цього треку — переконати уряди продати, передати зі своїх запасів або обміняти ракети в рахунок майбутніх українських контрактів.

У Європі налічується менше десяти держав із запасами відповідних боєприпасів. Серед них фігурують Нідерланди, Німеччина, Румунія, Швеція, Іспанія, Греція та Польща. Вирішальну роль у цих перемовинах відіграє пряме втручання Альянсу.

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"Одна справа, коли запит іде виключно від нас, і зовсім інша – коли також НАТО звертається і дає "зелене світло" на передачу таких ракет", — пояснила Гетьманчук.

Вона додала, що за такою схемою Україна вже отримала частину боєприпасів цього року.

Крім оперативного пошуку ракет, стратегія захисту включає й роботу на довгострокову перспективу. Одним із таких напрямків є участь у створенні антибалістичної європейської системи Freyja, у яку щиро вірять та активно вкладаються окремі країни НАТО.

Також на двосторонніх рівнях обговорюється надання Україні ліцензій на власне виробництво засобів ППО. Як підкреслює голова місії, передача подібних технологій автоматично переводить політичні відносини з ключовими партнерами на зовсім інший, найвищий рівень довіри.

Проте виключно оборонним форматом дипломатичні зусилля не обмежуються. Наразі ведеться жорстка робота щодо зняття обмежень на удари вглиб території РФ.

"Окрім посилення ППО, ми працюємо над розширенням далекобійних спроможностей, щоб знищувати носії балістики ще до їх запуску", — констатувала Гетьманчук.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Україна веде переговори з партнерами та прискорює власні ініціативи для посилення ППО перед настанням холодів, оскільки Росія відкрито погрожує нищити енергетику в опалювальний сезон.

На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили протидію реактивним ворожим дронам. Володимир Зеленський поставив завдання якнайшвидше налагодити масовий випуск українських швидкісних перехоплювачів, наголосивши, що вітчизняні заводи володіють усією необхідною базою.

Паралельно Фінляндія готує пакет допомоги для термінового посилення українського неба. Президент Александр Стубб не розкрив вміст нових поставок, але наголосив, що техніка критично важлива для захисту українських енергооб'єктів від ударів напередодні холодів.

Тим часом Київ і Вашингтон розпочали діалог про надання Україні офіційних ліцензій на випуск ракет до комплексів Patriot. Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив переговорний процес, але зауважив, що налагодження складних технологічних ліній на українській території триватиме не один рік. Натомість американську сторону цікавить зустрічна інтеграція українського досвіду та розробок у сфері бойових дронів.

Питання доступності систем ППО стоїть дедалі гостріше й для самих американців. Армія США в Європі зіткнулася з критичним браком сучасних протиракетних комплексів та запасів снарядів до Patriot, що посилює тривогу серед союзників через незахищеність східного флангу НАТО перед можливою російською агресією.