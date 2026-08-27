Стубб заявив про передачу Україні критично важливих засобів ППО

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Reuters

Фінляндія передасть Україні критично важливі засоби протиповітряної оборони. Президент Фінляндії Александр Стубб не уточнив, про які саме засоби йдеться. Він також наголосив на необхідності посилити захист української енергетичної інфраструктури напередодні зими.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Александра Стубба в інтерв’ю "Ми — Україна".

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Стубб анонсував передачу Україні засобів ППО

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що посилення української ППО має бути одним із ключових завдань для союзників Києва. За його словами, це питання він уже обговорював із Президентом України Володимиром Зеленським.

Говорячи про допомогу від Фінляндії, Стубб не став розкривати, які саме засоби протиповітряної оборони передадуть Україні. Водночас він підтвердив, що йдеться про критично важливі засоби, які ще залишаються у Фінляндії.

"Ми надамо Україні — я не говоритиму, що саме надамо — певні критично важливі засоби протиповітряної оборони, які ще залишаються у Фінляндії. Ми всі знаємо, що наближається зима. Фіни й українці дещо знають про зиму", — зауважив Стубб.

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Окремо фінський лідер наголосив на необхідності захистити українську енергетичну інфраструктуру від можливих російських атак. Він зазначив, що Україні також потрібні генератори та дизельні двигуни, щоб зменшити наслідки можливих ударів по енергетиці.

Стубб підкреслив, що союзники України мають працювати над тим, аби майбутня зима не стала надто важким випробуванням для українського суспільства.

Водночас президент Фінляндії звернув увагу на можливості Росії виробляти балістичні ракети. За його словами, союзники продовжують шукати можливості для посилення української протиракетної оборони та отримання додаткових перехоплювачів.

Говорячи про системи Patriot, Стубб зазначив, що вони є в різних частинах світу, зокрема в Європі, США та на Близькому Сході. Він наголосив, що союзникам необхідно працювати над різними напрямками, які можуть допомогти Україні посилити захист від російських повітряних атак.

"Ми знаємо, що системи Patriot є в різних частинах світу, не лише в Європі, а й на Близькому Сході та у США. І є багато інших напрямків, над якими нам потрібно працювати", — наголосив Стубб.

Новини.LIVE інформували, що Україна та Фінляндія домовилися про спільне виробництво озброєння для потреб України та Європи. Йдеться, зокрема, про розробку і виготовлення дронів у Фінляндії, морські безекіпажні системи та створення підприємства з виробництва наземних роботизованих комплексів. Володимир Зеленський зазначив, що співпраця поєднає український бойовий досвід із фінськими технологіями.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна Росії проти України триватиме ще щонайменше три-чотири місяці. Водночас він сказав, що не бачить доказів підготовки РФ до нападу на країни НАТО після завершення війни. Стубб також припустив, що Росія й надалі залишатиметься ізольованою державою з економічними проблемами та обмеженими можливостями для розвитку.