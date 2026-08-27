Стубб заявил о передаче Украине критически важных средств ПВО

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters

Финляндия передаст Украине критически важные средства противовоздушной обороны. Президент Финляндии Александр Стубб не уточнил, о каких именно средствах идет речь. Он также отметил необходимость усилить защиту украинской энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Стубба в интервью "Мы — Украина".

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Стубб анонсировал передачу Украине средств ПВО

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что усиление украинского ПВО должно быть одной из ключевых задач для союзников Киева. По его словам, этот вопрос он уже обсуждал с Президентом Украины Владимиром Зеленским .

Говоря о помощи от Финляндии, Стубб не стал раскрывать, какие средства противовоздушной обороны передадут Украине. В то же время, он подтвердил, что речь идет о критически важных средствах , которые еще остаются в Финляндии.

"Мы предоставим Украине — я не буду говорить, что именно предоставим — определенные критически важные средства противовоздушной обороны, которые еще остаются в Финляндии. Мы все знаем, что приближается зима. Финны и украинцы кое-что знают о зиме", — отметил Стубб.

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Отдельно финский лидер отметил необходимость защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от возможных российских атак. Он отметил, что Украине также нужны генераторы и дизельные двигатели, чтобы снизить последствия возможных ударов по энергетике.

Стубб подчеркнул, что союзники Украины должны работать над тем, чтобы предстоящая зима не стала слишком тяжелым испытанием для украинского общества.

В то же время, президент Финляндии обратил внимание на возможности России производить баллистические ракеты. По его словам, союзники продолжают искать возможности для усиления украинской противоракетной обороны и получения дополнительных перехватчиков.

Говоря о системах Patriot, Стубб отметил, что они есть в разных частях света, в частности в Европе, США и на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что союзникам необходимо работать над разными направлениями, которые могут помочь Украине усилить защиту от российских воздушных атак.

"Мы знаем, что системы Patriot есть в разных частях света, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в США. И есть много других направлений, над которыми нам нужно работать", — подчеркнул Стубб.

Новини.LIVE информировали, что Украина и Финляндия договорились о совместном производстве вооружения для нужд Украины и Европы. Речь идет, в частности, о разработке и изготовлении дронов в Финляндии, морских безэкипажных системах и создании предприятия по производству наземных роботизированных комплексов. Владимир Зеленский отметил, что сотрудничество объединит украинский боевой опыт с финскими технологиями.

Новини.LIVE также писали, что в июне 2026 года Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война России против Украины будет продолжаться еще по меньшей мере три-четыре месяца. В то же время, он сказал, что не видит доказательств подготовки РФ к нападению на страны НАТО после завершения войны. Стубб также предположил, что Россия будет и дальше оставаться изолированным государством с экономическими проблемами и ограниченными возможностями для развития.