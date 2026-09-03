Україна прискорює виробництво перехоплювачів проти "шахедів"

Засідання Ставки. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, під час якого ключовою темою стало прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним "шахедам". За словами глави держави, українські виробники вже мають необхідні можливості для виконання цього завдання.

Про це президент написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Україна залучає бізнес до виробництва систем ППО

"В Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності", — заявив Зеленський.

Сергій Корецький, Євгеній Хмара та Денис Шмигаль. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Зеленський наголосив, що важливо завершити цю роботу у визначені терміни, та подякував українським розробникам і компаніям, які працюють над створенням нового озброєння. Окремо під час Ставки обговорили можливості залучення українського бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих систем протиповітряної оборони. За цими напрямками вже визначили конкретні завдання та строки їх виконання.

Олег Іващенко, Ігор Скибюк, Михайло Драпатий та Ігор Клименко. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент зазначив, що Україна прагне вивести оборонну промисловість і співпрацю з міжнародними партнерами на рівень, який дозволить забезпечити достатню кількість швидкісних дронів-перехоплювачів та доступних ракет. Це необхідно для посилення захисту України на тлі нарощування Росією виробництва швидкісних засобів повітряного нападу.

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За словами Зеленського, українська розвідка має чітку інформацію про плани Росії, тому ресурси держави спрямовують на формування відповіді на нові загрози. Президент також повідомив, що Україна діятиме асиметрично. Відповідні операції вже затверджені.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нових правил реагування на російські атаки. Зокрема, планується запровадити різні рівні повітряної тривоги — "жовтий" і "червоний", які залежатимуть від характеру загрози, а також змінити систему звукового оповіщення та роботу транспорту.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 вересня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили російську атаку на аеродром у Лейпцигу, подальшу безпекову співпрацю та нові пакети протиповітряної оборони, які Німеччина планує надати Україні цього місяця.