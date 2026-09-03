Украина ускоряет производство средств перехвата "шахедов"

Заседание Ставки. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, в ходе которого ключевой темой стало ускорение производства скоростных дронов-перехватчиков для противодействия реактивным "шахедам". По словам главы государства, украинские производители уже располагают необходимыми возможностями для выполнения этой задачи.

Об этом президент написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Украина привлекает бизнес к производству систем ПВО

"В Украине есть производители, способные выполнить эту задачу. Прототипы разработаны, продолжается работа по доведению этого нового оружия до необходимого уровня эффективности", — заявил Зеленский.

Сергей Корецкий, Евгений Хмара и Денис Шмыгаль. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул, что важно завершить эту работу в установленные сроки, и поблагодарил украинских разработчиков и компании, работающие над созданием нового вооружения. Отдельно в ходе заседания Ставки обсудили возможности привлечения украинского бизнеса к производству, поставкам и настройке отдельных систем противовоздушной обороны. По этим направлениям уже определены конкретные задачи и сроки их выполнения.

Олег Иващенко, Игорь Скибюк, Михаил Драпатый и Игорь Клименко. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент отметил, что Украина стремится вывести оборонную промышленность и сотрудничество с международными партнерами на уровень, который позволит обеспечить достаточное количество скоростных дронов-перехватчиков и доступных ракет. Это необходимо для усиления защиты Украины на фоне наращивания Россией производства высокоскоростных средств воздушного нападения.

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По словам Зеленского, украинская разведка располагает точной информацией о планах России, поэтому ресурсы государства направляются на выработку ответа на новые угрозы. Президент также сообщил, что Украина будет действовать асимметрично. Соответствующие операции уже утверждены.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых правил реагирования на российские атаки. В частности, планируется ввести различные уровни воздушной тревоги — "желтый" и "красный", которые будут зависеть от характера угрозы, а также изменить систему звукового оповещения и работу транспорта.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 сентября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры обсудили российскую атаку на аэродром в Лейпциге, дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности и новые пакеты средств противовоздушной обороны, которые Германия планирует предоставить Украине в этом месяце.