Зеленский: Германия передаст Украине новые комплексы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-беседы с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в среду, 2 сентября. Фото: Зеленский/Facebook

В среду, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российский удар по аэродрому в Лейпциге и дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности. Также речь шла о новых поставках средств противовоздушной обороны из Германии в этом месяце.

Об этом Владимир Зеленский сообщил по итогам беседы с Фридрихом Мерцем, сообщает Новини.LIVE.

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В сентябре Германия передаст новые пакеты ПВО: подробности от Зеленского

По словам Владимира Зеленского, во время беседы с канцлером Германии Фридрихом Мерцем они обсудили российскую атаку на аэродром в Лейпциге. Зеленский назвал её очередной российской эскалацией и отметил, что важна реакция Германии. В свою очередь Мерц проинформировал украинского президента о принятых мерах.

Со своей стороны лидер заверил канцлера, что Украина готова помогать Германии экспертизой, опытом или в других направлениях, где это будет необходимо.

Отдельно собеседники обсудили Drone Deal. Президент отметил, что команды уже дорабатывают текст соглашения, которое, по его словам, расширит возможности для защиты как Германии, так и Украины. Также Зеленский и Мерц обсудили содержание соглашения и сроки его подписания.

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Кроме того, стороны договорились о личной встрече. Зеленский также поблагодарил Мерца за надежную поддержку со стороны Германии и лидерство в защите жизней украинского народа.

Говоря о дальнейшей поддержке со стороны Германии, президент сообщил, что в этом месяце поступят новые пакеты средств противовоздушной обороны.

"Также поблагодарил Фридриха за надежную немецкую поддержку и лидерство в защите жизней украинцев и украинок — в этом месяце поступят новые пакеты ПВО из Германии".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Германия стала первой страной, с которой Украина начала совместное производство дронов. Речь идет, в частности, о беспилотниках "Линза" и наземном роботизированном комплексе TerMIT. Глава МИД Андрей Сибига также назвал Германию бесспорным лидером в поддержке Украины.

Новини.LIVE также писали, что Германия дополнительно выделит Украине 60 млн евро помощи. Из них 50 млн евро будут направлены на гуманитарную поддержку, а еще 10 млн евро — в фонд CAP НАТО. Средства, в частности, предназначены для поддержки гражданских, энергетических и военных госпиталей, а также систем противодействия дронам.