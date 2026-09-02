Зеленський: Німеччина передасть Україні нові пакети ППО

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у середу, 2 вересня. Фото: Зеленський/Facebook

У середу, 2 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили російську атаку по аеродрому в Лейпцигу та подальшу співпрацю у сфері безпеки. Також йшлося про нові пакети протиповітряної оборони від Німеччини цього місяця.

Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками розмови з Фрідріхом Мерцом, інформує Новини.LIVE.

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У вересні Німеччина передасть нові пакети ППО: деталі від Зеленського

За словами Володимира Зеленського, під час спілкування з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом вони обговорили російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Зеленський назвав її черговою російською ескалацією та зазначив, що важливою є реакція Німеччини. Своєю чергою Мерц поінформував українського президента про вжиті заходи.

Зі свого боку лідер запевнив канцлера, що Україна готова допомагати Німеччині експертизою, досвідом або в інших напрямах, де це буде потрібно.

Окремо співрозмовники обговорили Drone Deal. Президент зазначив, що команди вже фіналізують текст угоди, яка, за його словами, додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні. Також Зеленський і Мерц обговорили зміст угоди та коли її зможуть підписати.

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Крім того, сторони домовилися про особисту зустріч. Зеленський також подякував Мерцу за надійну німецьку підтримку та лідерство у захисті життів українського народу.

Говорячи про подальшу підтримку з боку Німеччини, президент повідомив, що цього місяця будуть нові пакети протиповітряної оборони.

"Також подякував Фрідріху за надійну німецьку підтримку й лідерство в захисті життів українців та українок — будуть цього місяця нові пакети ППО з Німеччини".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Німеччина стала першою країною, з якою Україна розпочала спільне виробництво дронів. Йдеться, зокрема, про безпілотники "Лінза" та наземний роботизований комплекс TerMIT. Глава МЗС Андрій Сибіга також назвав Німеччину беззаперечним лідером у підтримці України.

Новини.LIVE також писали, що Німеччина додатково виділить Україні 60 млн євро допомоги. Із них 50 млн євро спрямують на гуманітарну підтримку, а ще 10 млн євро — до фонду CAP НАТО. Кошти, зокрема, призначені для підтримки цивільних, енергетики, військових шпиталів і систем протидії дронам.