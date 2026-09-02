В Украине планируют ввести «желтую» и «красную» тревоги: что изменится

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке новых правил реагирования на российские атаки. Речь идет о разделении воздушных тревог на "желтый" и "красный" уровни в зависимости от типа угрозы, об изменении звуковых сигналов и организации работы транспорта. В Киеве также планируют пересмотреть комендантский час.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Как будут работать два уровня воздушной тревоги

По словам Зеленского, правительство совместно с военными и силовыми структурами готовит новую систему оповещения, которая должна более четко показывать уровень опасности.

В основном "жёлтый" уровень будет соответствовать угрозе атаки ударными беспилотниками. "Красный" уровень будет объявляться в случае ракетной опасности, в частности угрозы баллистических ударов, а также массированных атак.

Для каждого уровня планируется ввести отдельные звуковые сигналы. Также прорабатывается возможность более четко определять территорию, на которую будет распространяться тревога, чтобы предупреждения получали именно те районы, где существует реальная угроза.

Читайте также:

Кроме того, в Киеве уже второй раз отменили запуск сирены воздушной тревоги, сигнализирующей об отмене тревоги. В настоящее время сирена запускается только при объявлении о начале воздушной тревоги.

Что изменится для бизнеса

Правительство, местные власти, военные, Министерство внутренних дел Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям должны определить правила работы предприятий и учреждений во время "желтого" уровня.

Таким образом, при меньшей угрозе часть государственных структур, бизнеса и социальных объектов сможет продолжать работу в соответствии с установленными критериями. Цель — не останавливать полностью экономическую и социальную активность городов во время длительных атак дронами.

Также планируется обновить требования к укрытиям, в частности к мобильным и модульным. Для бизнеса хотят предусмотреть дополнительные меры поддержки, чтобы ускорить обустройство таких сооружений.

Как будет работать транспорт в Киеве

Отдельно пересмотрят алгоритмы работы общественного транспорта столицы во время воздушных тревог.

Во время "желтого" уровня должна полностью работать Сирецко-Печерская линия метро. Киев также должен увеличить количество наземного транспорта, чтобы компенсировать остановки на Святошинско-Броварской линии и обеспечить наземное сообщение между станциями "Лесная" и "Днепр".

Также планируется пересмотреть движение по мостам столицы во время тревог и обеспечить необходимое наземное сообщение.

В Киеве хотят сократить комендантский час

Еще одно запланированное изменение касаетсякомендантского часа. В столице его продолжительность планируют сократить, а другим городам предложат пересмотреть установленные временные рамки с учетом реальной ситуации с безопасностью и потребностей бизнеса.

В то же время правила работы школ и детских садов решили оставить без изменений. Для медицинских учреждений Кабинет Министров Украины планирует предусмотреть дополнительную финансовую поддержку.

Утверждены ли уже новые правила

Сейчас речь идет именно о подготовке и проработке новых алгоритмов. Окончательные правила относительно уровней тревоги, работы предприятий, транспорта и других объектов должны быть утверждены после согласования с соответствующими органами.

В будущем алгоритмы реагирования планируется пересматривать еженедельно. К этому процессу будут привлекаться правительство, местные власти, военные, силовые структуры, государственные компании и бизнес.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил о подготовке Германией новых пакетов противовоздушной обороны для Украины в сентябре. Президент подчеркнул, что укрепление ПВО остается одной из ключевых задач для защиты украинских городов. Зеленский: Германия предоставит новые пакеты ПВО в сентябре

Новини.LIVE также сообщали, что Зеленский призвал ужесточить наказание за деятельность мошеннических колл-центров и использование так называемых "дропов". Президент поручил проработать соответствующие решения, чтобы противодействовать схемам, наносящим ущерб украинцам.