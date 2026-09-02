В Україні хочуть запровадити "жовті" та "червоні" тривоги: що зміниться

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нових правил реагування на російські атаки. Йдеться про поділ повітряних тривог на "жовтий" і "червоний" рівні залежно від типу загрози, зміни звукових сигналів та роботи транспорту. У Києві також планують переглянути комендантську годину.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Як працюватимуть два рівні повітряних тривог

За словами Зеленського, уряд спільно з військовими та безпековими структурами готує нову систему оповіщення, яка має чіткіше показувати рівень небезпеки.

Базово "жовтий" рівень відповідатиме загрозі атаки ударними безпілотниками. "Червоний" рівень оголошуватимуть у разі ракетної небезпеки, зокрема загрози балістичних ударів, а також масованих атак.

Для кожного рівня планують запровадити окремі звукові сигнали. Також опрацьовують можливість більш чітко визначати територію, на яку поширюватиметься тривога, щоб попередження отримували саме ті райони, де існує реальна загроза.

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Також, у Києві вже друге скасовували запуск сирени повітряної тривоги на позначення моменту відбою тривоги. Наразі сирена запускається тільки на момент оголошення про початок повітряної тривоги.

Що зміниться для бізнесу

Уряд, місцева влада, військові, Міністерство внутрішніх справ України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій мають визначити правила роботи підприємств та установ під час "жовтого" рівня.

Таким чином, за меншої загрози частина державних структур, бізнесу та соціальних об’єктів зможе продовжувати роботу за визначеними критеріями. Мета — не зупиняти повністю економічну та соціальну активність міст під час тривалих атак дронами.

Також планують оновити вимоги до укриттів, зокрема мобільних і модульних. Для бізнесу хочуть передбачити додаткові заходи підтримки, щоб прискорити облаштування таких споруд.

Як працюватиме транспорт у Києві

Окремо переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту столиці під час повітряних тривог.

Під час "жовтого" рівня має повністю працювати Сирецько-Печерська лінія метро. Київ також має збільшити кількість наземного транспорту, щоб компенсувати зупинки Святошинсько-Броварської лінії та забезпечити наземне сполучення між станціями "Лісова" і "Дніпро".

Також планують переглянути рух мостами столиці під час тривог та забезпечити необхідне наземне сполучення.

У Києві хочуть скоротити комендантську годину

Ще одна запланована зміна стосується комендантської години. У столиці її тривалість планують скоротити, а іншим містам запропонують переглянути встановлені часові межі з урахуванням реальної безпекової ситуації та потреб роботи бізнесу.

Водночас правила роботи шкіл і дитячих садочків вирішили залишити без змін. Для медичних закладів Кабінет Міністрів України планує передбачити додаткову фінансову підтримку.

Чи вже затвердили нові правила

Наразі йдеться саме про підготовку та опрацювання нових алгоритмів. Остаточні правила щодо рівнів тривог, роботи підприємств, транспорту та інших об’єктів мають бути затверджені після погодження відповідними органами.

У майбутньому алгоритми реагування планують переглядати щотижня. До цього процесу залучатимуть уряд, місцеву владу, військових, безпекові структури, державні компанії та бізнес.

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