Министр обороны Евгений Хмара обсудил с Марком Рютте подготовку к заседанию в формате "Рамштайн"

Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: Министерство обороны Украины

В субботу, 5 сентября, министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Главной темой беседы политиков стала подготовка к очередному "Рамштайну". Заседание состоится в ближайшие дни. Его целью является поддержка украинской армии, в частности предоставление военным оружия.

Об этом 5 сентября сообщило Министерство обороны Украины, передаёт Новини.LIVE.

Реклама

​Главные потребности фронта

​Во время беседы стороны сосредоточились на том, что сейчас больше всего нужно украинским защитникам. Прежде всего речь идет о новых системах противовоздушной обороны и дополнительных средствах для финансирования войск.

Евгений Хмара подчеркнул, что именно ПВО и финансирование являются главными приоритетами для Украины перед встречей в формате "Рамштайн". Партнеры должны действовать быстро, чтобы защитить украинцев и укрепить позиции на передовой.

Отдельно глава украинского оборонного ведомства поблагодарил НАТО и лично Марка Рютте за постоянную помощь. Также он отметил важность специальной программы PURL, которая помогает быстро доставлять в Украину критически важное вооружение.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на министра обороны Украины Евгения Хмару сообщал, что стратегические решения не могут оставаться только на уровне руководства Министерства обороны, Генерального штаба или командования. Военным, защищающим Украину, необходимо знать, какие изменения внедряет руководство. Ни одно из подразделений Сил обороны не должно оставаться в стороне.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу оборонного ведомства писал, что у Украины уже есть четыре потенциальных перехватчика, с помощью которых можно уничтожать реактивные "Шахеды". Все эти разработки уже прошли полевые испытания. Специалисты продолжают работать над средствами противодействия новому типу БпЛА.