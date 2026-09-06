Міністр оборони Євгеній Хмара обговорив із Марком Рютте підготовку до засідання у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: Міністерство оборони України

У суботу, 5 вересня, міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головною темою спілкування політиків стала підготовка до чергового "Рамштайну". Засідання відбудеться найближчими днями. Його метою є підтримка української армії, зокрема надання військовим зброї.

​Про це 5 вересня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

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​Головні потреби фронту

​Під час розмови сторони зосередилися на тому, що зараз найбільше потрібно українським захисникам. Насамперед йдеться про нові системи протиповітряної оборони та додаткові гроші для фінансування війська.

​Євгеній Хмара наголосив, що саме ППО та фінансування є головними пріоритетами для України перед зустріччю у форматі "Рамштайн". Партнери мають діяти швидко, щоб захистити українців та посилити позиції на передовій.

​Окремо очільник українського оборонного відомства подякував НАТО та особисто Марку Рютте за постійну допомогу. Також він відзначив важливість спеціальної програми PURL, яка допомагає швидко доставляти в Україну критично важливу зброю.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на міністра оборони України Євгенія Хмару повідомляв, що стратегічні рішення не можуть залишатися лише на рівні керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу чи командування. Військовим, які захищають Україну, треба знати, які зміни впроваджує керівництво. Жоден із підрозділів Сил оборони не має залишатися осторонь.

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника оборонного відомства писав, що в України вже є чотири потенційних перехоплювачі, якими можна знищувати реактивні "Шахеди". Усі ці розробки вже пройшли польові випробування. Фахівці й надалі працюють над засобами протидії новому типу БпЛА.