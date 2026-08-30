Хмара пояснив, як бачення війни має доходити до фронту

Євгеній Хмара. Фото: СБУ

Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що спільне бачення війни та план її завершення мають доходити до кожного підрозділу Сил оборони. За його словами, стратегічні рішення не можуть залишатися лише на рівні керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу чи командування.

Про це Євгеній Хмара повідомив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Хмара про головний запит військових на фронті

Міністр наголосив, що ухвалене керівництвом бачення має бути зрозумілим командирам і військовослужбовцям, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті. Для цього, за його словами, необхідно забезпечити ефективний контроль за виконанням ухвалених рішень та розуміти, чи всі підрозділи працюють за спільним планом.

Хмара зазначив, що важливо мати механізми, які дозволятимуть перевіряти виконання поставлених завдань і те, наскільки рішення, ухвалені на вищому рівні, реалізуються безпосередньо на місцях. Водночас міністр розповів, що під час поїздок на передову регулярно чує від військових потребу в додаткових засобах для виконання бойових завдань.

"Командири і підрозділи на місцях розуміють, що робити. Вони мають екіпажі, мають досвід, готові навчати людей, адаптувати засоби і швидко доводити рішення до ефективного застосування", — зазначив Євгеній Хмара.

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Військові мають необхідний досвід, сформовані екіпажі та готові навчати інших бійців, адаптувати отримані засоби й оперативно застосовувати нові рішення на практиці. Окрему увагу, за словами Хмари, необхідно приділяти правильним управлінським рішенням і командам безпосередньо на місцях. Міністр наголосив, що пріоритетом під час ухвалення таких рішень має залишатися збереження життя українських військовослужбовців.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що Україна вже має чотири потенційні перехоплювачі для протидії російським реактивним "шахедам". Усі ці розробки пройшли польові випробування, а українські фахівці продовжують працювати над їхнім удосконаленням і масштабуванням виробництва.

Як повідомляли Новини.LIVE, Євгеній Хмара заявив, що дефіцит фінансування оборони України наразі становить 27 млрд доларів. У Міністерстві оборони вже визначили можливі шляхи залучення необхідних коштів, зокрема дострокове отримання частини європейського кредиту та збільшення внесків від країн-партнерів.