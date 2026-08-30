Хмара объяснил, как видение войны должно доходить до фронта

Евгений Хмара. Фото: СБУ

Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что общее видение войны и план её завершения должны доходить до каждого подразделения Сил обороны. По его словам, стратегические решения не могут оставаться только на уровне руководства Министерства обороны, Генерального штаба или командования.

Об этом Евгений Хмара сообщил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Хмара о главном запросе военных на фронте

Министр подчеркнул, что принятое руководством видение должно быть понятно командирам и военнослужащим, которые непосредственно выполняют боевые задачи на фронте. Для этого, по его словам, необходимо обеспечить эффективный контроль за выполнением принятых решений и понимать, работают ли все подразделения по общему плану.

Хмара отметил, что важно иметь механизмы, которые позволят проверять выполнение поставленных задач и то, насколько решения, принятые на высшем уровне, реализуются непосредственно на местах. В то же время министр рассказал, что во время поездок на передовую регулярно слышит от военных о потребности в дополнительных средствах для выполнения боевых задач.

"Командиры и подразделения на местах понимают, что делать. У них есть экипажи, есть опыт, они готовы обучать людей, адаптировать средства и быстро доводить решения до эффективного применения", — отметил Евгений Хмара.

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У военных есть необходимый опыт, сформированы экипажи, и они готовы обучать других бойцов, адаптировать полученные средства и оперативно применять новые решения на практике. Особое внимание, по словам Хмары, необходимо уделять правильным управленческим решениям и командам непосредственно на местах. Министр подчеркнул, что приоритетом при принятии таких решений должно оставаться сохранение жизни украинских военнослужащих.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что у Украины уже есть четыре потенциальных перехватчика для противодействия российским реактивным "шахедам". Все эти разработки прошли полевые испытания, а украинские специалисты продолжают работать над их усовершенствованием и расширением производства.

Как сообщали Новини.LIVE, Евгений Хмара заявил, что дефицит финансирования обороны Украины в настоящее время составляет 27 млрд долларов. В Министерстве обороны уже определили возможные пути привлечения необходимых средств, в частности досрочное получение части европейского кредита и увеличение взносов от стран-партнеров.