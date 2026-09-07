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Головна Новини дня Міноборони: Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у ППО

Міноборони: Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у ППО

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7 вересня 2026 13:04
Україна закликала НАТО прискорити посилення ППО та ПРО
Представники Міноборони України та ЗСУ під час позачергового засідання Ради Україна–НАТО. Фото: Міноборони/Facebook

Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні. Представники України закликали союзників пришвидшити надання додаткового озброєння. Посилення української ППО та ПРО залишатиметься в центрі уваги партнерів під час "Рамштайну" 8 вересня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України у понеділок, 7 вересня.

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Україна закликала НАТО пришвидшити постачання озброєння

Напередодні "Рамштайну" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна–НАТО під головуванням Генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

Українську сторону на засіданні представили заступник міністра оборони Сергій Боєв та заступник головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Сергій Собко. Вони представили союзникам оцінку актуальних повітряних загроз і закликали швидше надавати додаткове озброєння.

Сергій Боєв наголосив на важливості своєчасного посилення української протиповітряної оборони та зазначив, що дрони й засоби ППО матимуть визначальне значення цієї зими.

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"Важливо сфокусуватися на допомозі Україні тут і зараз. Своєчасність наразі важливіша за обсяги. Дрони та засоби ППО визначать хід цієї зими і те, чи вийде Україна з неї слабшою або сильнішою", — зазначив Сергій Боєв.

Також Україна закликала партнерів до кінця року мобілізувати необхідні ресурси, щоб забезпечити задекларований НАТО рівень військової підтримки у 70 млрд євро.

Посилення української ППО та ПРО стане одним із ключових питань під час засідання у форматі "Рамштайн" 8 вересня.

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Скриншот повідомлення Міноборони України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Україна продовжує відчувати гострий дефіцит ракет PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot, необхідних для протидії російським балістичним атакам. Через НАТО Київ закликає європейських союзників передавати, продавати або обмінювати такі боєприпаси зі своїх запасів. Водночас Україна працює над довгостроковим посиленням ППО, зокрема бере участь у створенні європейської антибалістичної системи Freyja.

Новини.LIVE також писали, що у суботу, 5 вересня, міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн". Сторони обговорили актуальні потреби української армії, зокрема посилення ППО та додаткове фінансування оборони. Хмара подякував НАТО та Рютте за підтримку України й окремо відзначив важливість програми PURL для оперативного постачання зброї.

Міноборони НАТО ЗСУ ППО Рамштайн Марк Рютте
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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