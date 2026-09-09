Росія вдарила по ТРЦ у Сумах 9 вересня: троє загиблих, 14 поранених

Наслідки російського обстрілу Сум 9 вересня. Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти у середу, 9 вересня, атакували Суми. Противник прицільно ударним дроном поцілив по території торгово-розважального центру. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомляють очільник Сумської ОВА Олег Григоров та в.о.Сумського міського голови Артем Кобзар, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл ТРЦ у Сумах 9 вересня

Внаслідок російської атаки пошкоджені автомобілі на парковці та будівля ТРЦ. На місці удару сталася пожежа.

На місці працюють усі необхідні служби — тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція.

За попередньою інформацією, Росія завдала удару по ТРЦ реактивним БпЛА. Наразі відомо про трьох загиблих та 14 поранених.

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Як писали Новини.LIVE, 9 вересня російські окупанти атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали троє людей. Зокрема, противник пошкодив багатоповерхівку та склади.

Крім того, російська атака повністю зруйнувала склад лікарських препаратів компанії "Аптека доброго дня". Внаслідок удару підприємство втратило сотні тонн медикаментів.