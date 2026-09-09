Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала дроном ТРЦ у Сумах: є загиблі та поранені

Росія атакувала дроном ТРЦ у Сумах: є загиблі та поранені

Ua ru
9 вересня 2026 21:16
Росія вдарила по ТРЦ у Сумах 9 вересня: троє загиблих, 14 поранених
Наслідки російського обстрілу Сум 9 вересня. Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти у середу, 9 вересня, атакували Суми. Противник прицільно ударним дроном поцілив по території торгово-розважального центру. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомляють очільник Сумської ОВА Олег Григоров та в.о.Сумського міського голови Артем Кобзар, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російський обстріл ТРЦ у Сумах 9 вересня

Внаслідок російської атаки пошкоджені автомобілі на парковці та будівля ТРЦ. На місці удару сталася пожежа.

На місці працюють усі необхідні служби — тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція.

За попередньою інформацією, Росія завдала удару по ТРЦ реактивним БпЛА. Наразі відомо про трьох загиблих та 14 поранених

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 9 вересня російські окупанти атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали троє людей. Зокрема, противник пошкодив багатоповерхівку та склади.

Крім того, російська атака повністю зруйнувала склад лікарських препаратів компанії "Аптека доброго дня". Внаслідок удару підприємство втратило сотні тонн медикаментів.

війна Україна Суми обстріли ТРЦ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації