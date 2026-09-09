Наслідки обстрілу Дніпра 9 вересня: є руйнування та поранені

Наслідки атаки по Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки на Дніпро 9 вересня постраждали троє людей, зокрема 15-річний підліток. Через ворожі удари пошкоджено багатоповерхівку, склади та понад десяток приватних будинків. Загалом окупанти понад 20 разів били безпілотниками по чотирьох районах Дніпропетровської області.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОВА, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілів по Дніпру та області 9 вересня

Станом на 07:30 стало відомо, що російські війська понад 20 разів атакували регіон, використовуючи безпілотні літальні апарати. Під прицілом ворожих дронів опинилися відразу чотири райони області.

Зищений приватний будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Найтяжчі наслідки виявили безпосередньо в Дніпрі, де поранення отримали троє місцевих жителів. Медичної допомоги в умовах стаціонару потребували 51-річний чоловік та 52-річна жінки. Зараз їх шпиталізували до лікарні, стан пацієнтів медики оцінюють як середньої тяжкості.

Постраждалі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Серед постраждалих опинився також 15-річний хлопець. Підліток перебував у будинку, який сильно понівечило ударом, проте госпіталізації він не потребував і від неї відмовився.

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Руйнування в будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ворожі безпілотники пошкодили щонайменше одну багатоповерхівку в Дніпрі та понад десять приватних осель. Крім того, серйозних збитків завдано місцевому складу будівельних матеріалів.

Неспокійно було і в інших частинах регіону. На території Нікопольщини під ворожим вогнем опинилися Томаківська та Марганецька громади, а також сам Нікополь.

Там пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, автомобілі містян та місцеве підприємство. У Криворізькому районі російські безпілотники вдарили по Зеленодольській громаді, де зафіксовано руйнування інфраструктурних об'єктів. Водночас у районному центрі Синельниківщини внаслідок повітряних ударів постраждало ще одне підприємство.

Новини.LIVE повідомляли, що вибухи в Дніпрі та області лунали в ніч проти 9 вересня. Тоді в ОВА повідомили, що виникли масштабні пожежі та є постраждалі.

На початку серпня російський удар по Дніпру повністю знищив гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров'я. На об'єкті зберігалися запаси ліків та медичних матеріалів, призначені для лікарень у прифронтових районах.