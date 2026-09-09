Обстріл Дніпра 9 вересня - палає склад і будинок, постраждали 3 людина

У Дніпрі через удари РФ горить склад, будинок та є постраждалі
Росіяни під ранок, 9 вересня, атакували Дніпро. Внаслідок ворожої атаки у місті виникли пожежі та постраждали люди.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Дніпра 9 вересня
Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram поінформував, що внаслідок удару росіян у місті виникли кілька пожеж. Зокрема, горить склад з будівельними матеріалами, приватний будинок, а також є постраждалі.
"Рятувальники дістали з підвалу понівеченого ворожим ударом будинку трьох людей. Медики надають їм необхідну допомогу. Пожежу продовжують гасити", — йдеться у повідомленні.
Як повідомляли Новини.LIVE, 2 вересня росіяни теж масовано атакували Дніпро. У зв'язку з обстрілом були пошкоджені продуктові склади, постраждали люди та були загиблі.
Також ми писали, що 9 вересня ворог знищив у Дніпрі гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров'я.