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Головна Новини дня У Дніпрі через удари РФ горить склад, будинок та є постраждалі

У Дніпрі через удари РФ горить склад, будинок та є постраждалі

Ua ru
9 вересня 2026 05:25
Обстріл Дніпра 9 вересня - палає склад і будинок, постраждали 3 людина
Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни під ранок, 9 вересня, атакували Дніпро. Внаслідок ворожої атаки у місті виникли пожежі та постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпропетровської ОВА.

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Наслідки обстрілу Дніпра 9 вересня

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram поінформував, що внаслідок удару росіян у місті виникли кілька пожеж. Зокрема, горить склад з будівельними матеріалами, приватний будинок, а також є постраждалі.

"Рятувальники дістали з підвалу понівеченого ворожим ударом будинку трьох людей. Медики надають їм необхідну допомогу. Пожежу продовжують гасити", — йдеться у повідомленні.

У Дніпрі через удари РФ горить склад, будинок та є постраждалі - фото 1
Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 вересня росіяни теж масовано атакували Дніпро. У зв'язку з обстрілом були пошкоджені продуктові склади, постраждали люди та були загиблі.

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Також ми писали, що 9 вересня ворог знищив у Дніпрі гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров'я.

пожежа вибух Дніпро обстріли постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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