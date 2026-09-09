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Главная Новости дня В Днепре из-за ударов со РФ горят склад и жилой дом, есть пострадавшие

В Днепре из-за ударов со РФ горят склад и жилой дом, есть пострадавшие

Ua ru
9 сентября 2026 05:25
Обстрел Днепра 9 сентября — горят склад и дом, пострадали 3 человека
Последствия обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Рано утром 9 сентября россияне атаковали Днепр. В результате вражеской атаки в городе возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Днепропетровской ОВА.

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Последствия обстрела Днепра 9 сентября

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в своем Telegram сообщил, что в результате удара россиян в городе возникло несколько пожаров. В частности, горит склад со строительными материалами, частный дом, а также есть пострадавшие.

"Спасатели извлекли из подвала дома, разрушенного вражеским ударом, троих человек. Медики оказывают им необходимую помощь. Пожар продолжают тушить", — говорится в сообщении.

В Днепре из-за ударов со РФ горят склад и жилой дом, есть пострадавшие - фото 1
Последствия обстрела Днепра. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 2 сентября россияне также массированно атаковали Днепр. В результате обстрела были повреждены продуктовые склады, пострадали люди и были погибшие.

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Также мы писали, что 9 сентября враг уничтожил в Днепре гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения.

пожар взрыв Днепр обстрелы пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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