Обстрел Днепра 9 сентября — горят склад и дом, пострадали 3 человека

Последствия обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Рано утром 9 сентября россияне атаковали Днепр. В результате вражеской атаки в городе возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Днепропетровской ОВА.

Реклама

Последствия обстрела Днепра 9 сентября

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в своем Telegram сообщил, что в результате удара россиян в городе возникло несколько пожаров. В частности, горит склад со строительными материалами, частный дом, а также есть пострадавшие.

"Спасатели извлекли из подвала дома, разрушенного вражеским ударом, троих человек. Медики оказывают им необходимую помощь. Пожар продолжают тушить", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Днепра. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 2 сентября россияне также массированно атаковали Днепр. В результате обстрела были повреждены продуктовые склады, пострадали люди и были погибшие.

Читайте также:

Также мы писали, что 9 сентября враг уничтожил в Днепре гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения.