Обстрел Днепра 9 сентября — горят склад и дом, пострадали 3 человека

В Днепре из-за ударов со РФ горят склад и жилой дом, есть пострадавшие
Рано утром 9 сентября россияне атаковали Днепр. В результате вражеской атаки в городе возникли пожары, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрела Днепра 9 сентября
Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в своем Telegram сообщил, что в результате удара россиян в городе возникло несколько пожаров. В частности, горит склад со строительными материалами, частный дом, а также есть пострадавшие.
"Спасатели извлекли из подвала дома, разрушенного вражеским ударом, троих человек. Медики оказывают им необходимую помощь. Пожар продолжают тушить", — говорится в сообщении.
Как сообщали Новини.LIVE, 2 сентября россияне также массированно атаковали Днепр. В результате обстрела были повреждены продуктовые склады, пострадали люди и были погибшие.
Также мы писали, что 9 сентября враг уничтожил в Днепре гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения.