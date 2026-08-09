Россияне уничтожили в Днепре склад ВОЗ с гуманитарной помощью

Атака на Днепр. Фото: ВОЗ

В Днепре в результате российской атаки был уничтожен гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где хранились медицинские грузы для больниц вблизи линии фронта.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, передает Новини.LIVE.

Из 300 паллет удалось эвакуировать 130

По его словам, склад был поражён в пятницу. На момент атаки людей на территории уже не было, поэтому информации о пострадавших нет.

До удара сотрудник ВОЗ вместе с водителями успели вывезти со склада 130 из примерно 300 палет с гуманитарными грузами. После этого они покинули территорию.

На складе хранились преимущественно средства экстренной медицинской помощи ВОЗ, которые предназначались для медицинских учреждений в прифронтовых районах Украины.

Читайте также:

Глава ВОЗ призвал прекратить атаки на медицинские объекты

Гебреисус подчеркнул, что медицинская система должна быть защищена даже во время войны.

"Даже у войны есть правила. Одно из них — здравоохранение должно быть защищено", — заявил глава ВОЗ.

Он также призвал прекратить атаки на медицинскую инфраструктуру, поскольку из-за них люди могут лишиться доступа к необходимой и жизненно важной помощи.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее 4 августа российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Запорожья и Днепра. В Запорожье была повреждена областная детская клиническая больница, а в Днепре — склад готовой продукции компании Millennium.

Также Новини.LIVE писали об одной из атак российских войск на Днепр и область 27 июля. Тогда оккупанты применили дроны, артиллерию и авиационные бомбы, в результате чего были пострадавшие, среди них — ребенок, а также были зафиксированы повреждения жилых домов.